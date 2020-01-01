Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для сина загиблого на Донбасі волинянина

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.5 червня святкуватиме 10-й день народження, який є сином захисника України, молодшого сержанта радіотелефоніста 15-ї окремої понтонної роти Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, який помер 30 листопада 2015 року під час несення служби в районі с. Приазовське Мангушського району Донецької області.Хлопчик вже закінчив четвертий клас луцького ліцею. Йому подобаються предмети малювання та трудове навчання. Він приймає участь в інтелектуальних конкурсах, таких, як «Кенгуру» (математика), «Колосок» (природознавство). Андрійко відвідує ще й музичну школу. Дуже полюбляє грати на баяні, та от музичну грамоту вивчає неохоче.Андрій у майбутньому хоче стати поліцейським та допомагати людям. І ще у дитини є жага до мандр і пізнання чогось незвіданого. Проте через «не статусність» сім’ї померлого бійця (держава не виділила ніякої фінансової допомоги родині) – пропозиції з подорожами з’являються доволі рідко. Завдяки волонтерам юнаку пощастило одного разу побувати за кордоном. За програмою реабілітації та оздоровлення він разом з мамою та сестричкою завітали до сонячної Болгарії. І не зважаючи на те, що поїздка була 2 роки тому, для нього відпочинок на узбережжі Чорного моря закарбувався назавжди.Хлопчик любить тварин, а найбільше – собак. У них вдома є такса Джесі, без неї – нікуди. Коли доводиться їхати куди-небудь, то дуже сумує і з нетерпінням чекає зустрічі.Найбільшим життєвим авторитетом для дитини є матуся, котру дуже любить. Він залюбки їй допомагає по господарству, може поприбирати в хаті, накрити на стіл, сходити в магазин.Мама хлопчика Оксана, каже, що оскільки дитина росте то існує постійна потреба в одязі та зимовому взутті для іменинника. Також родина відкрита для спілкування, тож усі охочі можуть привітати Андрія з днем народження.Зробити сюрприз хлопцю може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0966833164. Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/7/elizariev.htm.ПРИВАТБАНК 5168-7573-4846-8614 (Єлізар’єва Оксана Ігорівна).Андрій Єлізар'єв – 10 років (5.06.2010). м. Луцьк. Ріст: 140 см. Розмір взуття: 35.