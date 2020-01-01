вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для сина загиблого на Донбасі волинянина

Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для сина загиблого на Донбасі волинянина
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

5 червня святкуватиме 10-й день народження Андрійко, який є сином захисника України Єлізар'єва Руслана Євгеновича, молодшого сержанта радіотелефоніста 15-ї окремої понтонної роти Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, який помер 30 листопада 2015 року під час несення служби в районі с. Приазовське Мангушського району Донецької області.

Хлопчик вже закінчив четвертий клас луцького ліцею. Йому подобаються предмети малювання та трудове навчання. Він приймає участь в інтелектуальних конкурсах, таких, як «Кенгуру» (математика), «Колосок» (природознавство). Андрійко відвідує ще й музичну школу. Дуже полюбляє грати на баяні, та от музичну грамоту вивчає неохоче.

Андрій у майбутньому хоче стати поліцейським та допомагати людям. І ще у дитини є жага до мандр і пізнання чогось незвіданого. Проте через «не статусність» сім’ї померлого бійця (держава не виділила ніякої фінансової допомоги родині) – пропозиції з подорожами з’являються доволі рідко. Завдяки волонтерам юнаку пощастило одного разу побувати за кордоном. За програмою реабілітації та оздоровлення він разом з мамою та сестричкою завітали до сонячної Болгарії. І не зважаючи на те, що поїздка була 2 роки тому, для нього відпочинок на узбережжі Чорного моря закарбувався назавжди.

Хлопчик любить тварин, а найбільше – собак. У них вдома є такса Джесі, без неї – нікуди. Коли доводиться їхати куди-небудь, то дуже сумує і з нетерпінням чекає зустрічі.

Найбільшим життєвим авторитетом для дитини є матуся, котру дуже любить. Він залюбки їй допомагає по господарству, може поприбирати в хаті, накрити на стіл, сходити в магазин.

Мама хлопчика Оксана, каже, що оскільки дитина росте то існує постійна потреба в одязі та зимовому взутті для іменинника. Також родина відкрита для спілкування, тож усі охочі можуть привітати Андрія з днем народження.

Зробити сюрприз хлопцю може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0966833164. Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/7/elizariev.htm.

Фінансово підтримати родину: ПРИВАТБАНК 5168-7573-4846-8614 (Єлізар’єва Оксана Ігорівна).

Інформація для благодійників: Андрій Єлізар'єв – 10 років (5.06.2010). м. Луцьк. Ріст: 140 см. Розмір взуття: 35.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Треба не порожні слова, а реальні дії», – Покровський про відновлення робочих місць
Сьогодні, 21:19
У одному із найбільших дитсадочків Рожища вперше оновлюватимуть харчоблок
Сьогодні, 20:42
Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для сина загиблого на Донбасі волинянина
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 червня
Сьогодні, 20:00
У Володимирі-Волинському та районі поки не послаблюватимуть карантин
Сьогодні, 19:45
Схожі новини
Мріє стати професійним футболістом: у сина волинського атовця – день народження Мріє стати професійним футболістом: у сина волинського атовця – день народження
03 червень, 10:00
Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери закликають допомогти знедоленій сім’ї з Волині Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери закликають допомогти знедоленій сім’ї з Волині
31 травень, 14:37
Тато вижив на війні, але загинув на заробітках у Польщі: волонтери розповіли про дитину волинського атовця Тато вижив на війні, але загинув на заробітках у Польщі: волонтери розповіли про дитину волинського атовця
27 травень, 09:43
У доньки загиблого Героя з Волині– день народження: волонтери готують подарунки У доньки загиблого Героя з Волині– день народження: волонтери готують подарунки
26 травень, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Треба не порожні слова, а реальні дії», – Покровський про відновлення робочих місць
Сьогодні, 21:19
 0
У одному із найбільших дитсадочків Рожища вперше оновлюватимуть харчоблок
Сьогодні, 20:42
 0
Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для сина загиблого на Донбасі волинянина
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 червня
Сьогодні, 20:00
 0
У Володимирі-Волинському та районі поки не послаблюватимуть карантин
Сьогодні, 19:45
 0
Медіа
відео
1/8