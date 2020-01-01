Волинський рибпатруль спіймав «на гарячому» двох браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 18:46
3 червня на заплаві «Старе русло» річки Західний Буг поблизу села Литовеж, яке є нерестовищем, викрили браконьєрів.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруль.
ТАК, Близько 6 години затримали двох громадян, які ловили рибу сімома забороненими знаряддями, виготовленими із сіткоснастевих матеріалів, що не передбачені правилами рибальства. Порушники встигли виловити рибу: плоскирки - 10, плітку - 1 та головень – 1. Рибпатрульні випустили рибу назад у водойму. Таким чином рибпатруль попередив нанесення збитків на суму 442 грн.
Того ж дня близько восьмої ранку зафіксували аналогічне порушення. Громадянин ловив рибу за допомогою забороненого знаряддя. Завдяки оперативним діям інспекторів рибоохорони, порушнику не вдалося завдати шкоди рибному господарству.
На усіх викритих громадян склали адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруль.
ТАК, Близько 6 години затримали двох громадян, які ловили рибу сімома забороненими знаряддями, виготовленими із сіткоснастевих матеріалів, що не передбачені правилами рибальства. Порушники встигли виловити рибу: плоскирки - 10, плітку - 1 та головень – 1. Рибпатрульні випустили рибу назад у водойму. Таким чином рибпатруль попередив нанесення збитків на суму 442 грн.
Того ж дня близько восьмої ранку зафіксували аналогічне порушення. Громадянин ловив рибу за допомогою забороненого знаряддя. Завдяки оперативним діям інспекторів рибоохорони, порушнику не вдалося завдати шкоди рибному господарству.
На усіх викритих громадян склали адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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