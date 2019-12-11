У одному із найбільших дитсадочків Рожища вперше оновлюватимуть харчоблок
Сьогодні, 20:42
У закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Малятко» у Рожищі відремонтують харчоблок.
Про це повідомили на сайті Рожищенської міськради.
Зауважують, що в цьому дитсадку, який є одними з найбільших у місті, приміщення для приготування їжі не оновлювалося з початку його роботи.
Керівництво закладу прийняло рішення зробити ремонт під час карантинного періоду, коли немає в закладі дітей. Для цього з міського бюджету, під час позачергової сесії Рожищенської міської ради, яка відбулася 29 травня, депутати виділили 260 тис 980 грн.
За ці кошти планують провести поточний ремонт харчоблоку (175 тис грн), замінити п’ять дверей (27 тис 980 грн) та виконати ремонтні електромонтажні роботи у приміщенні закладу (48 тис грн).
Наразі в харчоблоці йдуть підготовчі роботи до ремонту.
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Про це повідомили на сайті Рожищенської міськради.
Зауважують, що в цьому дитсадку, який є одними з найбільших у місті, приміщення для приготування їжі не оновлювалося з початку його роботи.
Керівництво закладу прийняло рішення зробити ремонт під час карантинного періоду, коли немає в закладі дітей. Для цього з міського бюджету, під час позачергової сесії Рожищенської міської ради, яка відбулася 29 травня, депутати виділили 260 тис 980 грн.
За ці кошти планують провести поточний ремонт харчоблоку (175 тис грн), замінити п’ять дверей (27 тис 980 грн) та виконати ремонтні електромонтажні роботи у приміщенні закладу (48 тис грн).
Наразі в харчоблоці йдуть підготовчі роботи до ремонту.
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