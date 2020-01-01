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На Волині у недобросовісного орендаря відібрали землю, вартість якої – 102 мільйони

На Волині у недобросовісного орендаря відібрали землю, вартість якої – 102 мільйони
Грем’яченська сільська рада Ківерцівського району розірвала договір оренди і зобов’язала недобросовісного орендаря сплатити заборговану орендну плату і повернути громаді земельну ділянку вартістю 102 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Прокурори з'ясували, що із квітня 2017 року підприємство, систематично порушуючи умови договору, заборгувало місцевому бюджету понад 228 тис. грн за оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею понад 110 га.

Попри вжиті органом місцевого самоврядування заходи, заборгованість лише зростала.

У ситуацію втрутилася прокуратура і в суді прокурори домоглися розірвання договору оренди, стягнення боргу та повернення земельної ділянки територіальній громаді.



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Теги: Земля, гроші, прокуратура, Волинь
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