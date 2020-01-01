Травмувалася в квартирі і не могла відчинити: у Луцьку надзвичайники лізли у вікно, аби врятувати жінку





Траплося це 4 червня о 10:49, –



Цього дня до 79-річної жінки навідалися знайомі, проте у квартиру потрапити не змогли. З’ясувавши, що пенсіонерка травмувалася й не може самостійно пересуватися, викликали рятувальників і медиків.



Співробітники ДСНС триколінною драбиною дісталися через вікно у помешкання на другому поверсі. Вони відчинили вхідні двері, а опісля допомогли працівникам невідкладної допомоги транспортувати потерпілу до карети «швидкої».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Луцьку на проспекті Молоді рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини допомогли відчинити вхідні двері у квартиру, за якими перебувала травмована господиня.Траплося це 4 червня о 10:49, – повідомили надзвичайники.Цього дня до 79-річної жінки навідалися знайомі, проте у квартиру потрапити не змогли. З’ясувавши, що пенсіонерка травмувалася й не може самостійно пересуватися, викликали рятувальників і медиків.Співробітники ДСНС триколінною драбиною дісталися через вікно у помешкання на другому поверсі. Вони відчинили вхідні двері, а опісля допомогли працівникам невідкладної допомоги транспортувати потерпілу до карети «швидкої».

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