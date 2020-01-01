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Травмувалася в квартирі і не могла відчинити: у Луцьку надзвичайники лізли у вікно, аби врятувати жінку

Травмувалася в квартирі і не могла відчинити: у Луцьку надзвичайники лізли у вікно, аби врятувати жінку
У місті Луцьку на проспекті Молоді рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини допомогли відчинити вхідні двері у квартиру, за якими перебувала травмована господиня.

Траплося це 4 червня о 10:49, – повідомили надзвичайники.

Цього дня до 79-річної жінки навідалися знайомі, проте у квартиру потрапити не змогли. З’ясувавши, що пенсіонерка травмувалася й не може самостійно пересуватися, викликали рятувальників і медиків.

Співробітники ДСНС триколінною драбиною дісталися через вікно у помешкання на другому поверсі. Вони відчинили вхідні двері, а опісля допомогли працівникам невідкладної допомоги транспортувати потерпілу до карети «швидкої».

Травмувалася в квартирі і не могла відчинити: у Луцьку надзвичайники лізли у вікно, аби врятувати жінку

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Теги: ДСНС, Волинь, жінка, вікно, травма
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