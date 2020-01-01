Травмувалася в квартирі і не могла відчинити: у Луцьку надзвичайники лізли у вікно, аби врятувати жінку
Сьогодні, 14:40
У місті Луцьку на проспекті Молоді рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини допомогли відчинити вхідні двері у квартиру, за якими перебувала травмована господиня.
Траплося це 4 червня о 10:49, – повідомили надзвичайники.
Цього дня до 79-річної жінки навідалися знайомі, проте у квартиру потрапити не змогли. З’ясувавши, що пенсіонерка травмувалася й не може самостійно пересуватися, викликали рятувальників і медиків.
Співробітники ДСНС триколінною драбиною дісталися через вікно у помешкання на другому поверсі. Вони відчинили вхідні двері, а опісля допомогли працівникам невідкладної допомоги транспортувати потерпілу до карети «швидкої».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Траплося це 4 червня о 10:49, – повідомили надзвичайники.
Цього дня до 79-річної жінки навідалися знайомі, проте у квартиру потрапити не змогли. З’ясувавши, що пенсіонерка травмувалася й не може самостійно пересуватися, викликали рятувальників і медиків.
Співробітники ДСНС триколінною драбиною дісталися через вікно у помешкання на другому поверсі. Вони відчинили вхідні двері, а опісля допомогли працівникам невідкладної допомоги транспортувати потерпілу до карети «швидкої».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Живі манекени» та учні у піжамах: волинянка, яка навчалася в США, розповіла про шкільне життя. ФОТО
Сьогодні, 14:50
Травмувалася в квартирі і не могла відчинити: у Луцьку надзвичайники лізли у вікно, аби врятувати жінку
Сьогодні, 14:40
«У списках – кум, брат, сват, депутат»: жителі волинської ОТГ вимагають справедливого розподілу землі
Сьогодні, 14:05