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У місті на Волині посеред дня побили чоловіка

У місті на Волині посеред дня побили чоловіка
У Володимирі-Волинському побили чоловіка.

Про це пише БУГ.

3-го червня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 34-річний житель міста із заявою про нанесення йому тілесних ушкоджень. Невідомий побив чоловіка 2-го червня близько 15:30. Подія сталася на вулиці Сагайдачного.

Заявнику під час словесної перепалки нанесли удари руками та ногами в область обличчя та тулуба.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження спричинив 31-річний мешканець Володимира-Волинського. Триває перевірка.

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Теги: побиття
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