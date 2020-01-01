У місті на Волині посеред дня побили чоловіка
Сьогодні, 15:49
У Володимирі-Волинському побили чоловіка.
Про це пише БУГ.
3-го червня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 34-річний житель міста із заявою про нанесення йому тілесних ушкоджень. Невідомий побив чоловіка 2-го червня близько 15:30. Подія сталася на вулиці Сагайдачного.
Заявнику під час словесної перепалки нанесли удари руками та ногами в область обличчя та тулуба.
Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження спричинив 31-річний мешканець Володимира-Волинського. Триває перевірка.
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Про це пише БУГ.
3-го червня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 34-річний житель міста із заявою про нанесення йому тілесних ушкоджень. Невідомий побив чоловіка 2-го червня близько 15:30. Подія сталася на вулиці Сагайдачного.
Заявнику під час словесної перепалки нанесли удари руками та ногами в область обличчя та тулуба.
Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження спричинив 31-річний мешканець Володимира-Волинського. Триває перевірка.
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