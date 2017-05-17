У Луцьку біля відділку поліції – аварія за участі мотоцикліста. ФОТО





Про це інформує кореспондент Інформаційного агентства ВолиньРost.



Аварія трапилася у четвер, 4 червня, приблизно о 15 годині.



Відомо, що у ДТП постраждав водій мотоцикла, якого забрала "швидка". На місці – уламки від двоколісного транспортного засобу, шлем і взуття потерпілого. На ділянці ДТП поліцейські закрили пішохідний перехід з обох боків.



Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиці Грибоєдова і проспекту Перемоги трапилась аварія: легковик Skoda Octavia збив мотоцикліста.Про це інформує кореспондентАварія трапилася у четвер, 4 червня, приблизно о 15 годині.Відомо, що у ДТП постраждав водій мотоцикла, якого забрала "швидка". На місці – уламки від двоколісного транспортного засобу, шлем і взуття потерпілого. На ділянці ДТП поліцейські закрили пішохідний перехід з обох боків.Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

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