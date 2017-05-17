У Луцьку біля відділку поліції – аварія за участі мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 15:37
У Луцьку на перехресті вулиці Грибоєдова і проспекту Перемоги трапилась аварія: легковик Skoda Octavia збив мотоцикліста.
Про це інформує кореспондент Інформаційного агентства ВолиньРost.
Аварія трапилася у четвер, 4 червня, приблизно о 15 годині.
Відомо, що у ДТП постраждав водій мотоцикла, якого забрала "швидка". На місці – уламки від двоколісного транспортного засобу, шлем і взуття потерпілого. На ділянці ДТП поліцейські закрили пішохідний перехід з обох боків.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.
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Про це інформує кореспондент Інформаційного агентства ВолиньРost.
Аварія трапилася у четвер, 4 червня, приблизно о 15 годині.
Відомо, що у ДТП постраждав водій мотоцикла, якого забрала "швидка". На місці – уламки від двоколісного транспортного засобу, шлем і взуття потерпілого. На ділянці ДТП поліцейські закрили пішохідний перехід з обох боків.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.
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Швидка забирала постраждалого !!! А збила його shkoda,що стоїть на вулиці Грибоєдова.