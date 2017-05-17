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У Луцьку біля відділку поліції – аварія за участі мотоцикліста. ФОТО

У Луцьку біля відділку поліції – аварія за участі мотоцикліста. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиці Грибоєдова і проспекту Перемоги трапилась аварія: легковик Skoda Octavia збив мотоцикліста.

Про це інформує кореспондент Інформаційного агентства ВолиньРost.

Аварія трапилася у четвер, 4 червня, приблизно о 15 годині.

Відомо, що у ДТП постраждав водій мотоцикла, якого забрала "швидка". На місці – уламки від двоколісного транспортного засобу, шлем і взуття потерпілого. На ділянці ДТП поліцейські закрили пішохідний перехід з обох боків.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

У Луцьку біля відділку поліції – аварія за участі мотоцикліста. ФОТО
У Луцьку біля відділку поліції – аварія за участі мотоцикліста. ФОТО
У Луцьку біля відділку поліції – аварія за участі мотоцикліста. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, мотоцикліст, ДТП, легковик
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Коментарі 3
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Оце ганяють тими мотоциклами по 150 км в час по місту
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Ви там дебіли, чи що ???? Навіщо писатиусяку фігню, що з п'яних очей не привідиться?
Швидка забирала постраждалого !!! А збила його shkoda,що стоїть на вулиці Грибоєдова.
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Бистро їдеш-помалу несуть...
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