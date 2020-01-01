В аварії загинув медик Волинської обласної клінічної лікарні

Василь Петрович Яшан.



Про це



В обласній клінічній лікарні Василь Яшан працював з 1966 року, з 1988 р. і дотепер незмінно очолював відділення професійної патології.



"Численні хворі бажали лікуватись саме у Василя Петровича, знаючи, що в його руках отримають зцілення. Селянський син, Василь Петрович заснував династію лікарів. З його відходом на небеса його справа буде продовжуватись на землі. Царство Небесне! Вічна пам’ять! Земля Вам пухом, Лікарю!", - йдеться на сайті.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого.

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