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В аварії загинув медик Волинської обласної клінічної лікарні

В аварії загинув медик Волинської обласної клінічної лікарні
В аварії, яка сталася вчора, 3 червня, загинув лікар-невропаталог Волинської обласної клінічної лікарні Василь Петрович Яшан.

Про це повідомили на сторінці медзакладу.

В обласній клінічній лікарні Василь Яшан працював з 1966 року, з 1988 р. і дотепер незмінно очолював відділення професійної патології.

"Численні хворі бажали лікуватись саме у Василя Петровича, знаючи, що в його руках отримають зцілення. Селянський син, Василь Петрович заснував династію лікарів. З його відходом на небеса його справа буде продовжуватись на землі. Царство Небесне! Вічна пам’ять! Земля Вам пухом, Лікарю!", - йдеться на сайті.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого.

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Теги: смерть, аварія, Волинська обласна клінчна лікарня
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