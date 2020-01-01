В аварії загинув медик Волинської обласної клінічної лікарні
Сьогодні, 15:45
В аварії, яка сталася вчора, 3 червня, загинув лікар-невропаталог Волинської обласної клінічної лікарні Василь Петрович Яшан.
Про це повідомили на сторінці медзакладу.
В обласній клінічній лікарні Василь Яшан працював з 1966 року, з 1988 р. і дотепер незмінно очолював відділення професійної патології.
"Численні хворі бажали лікуватись саме у Василя Петровича, знаючи, що в його руках отримають зцілення. Селянський син, Василь Петрович заснував династію лікарів. З його відходом на небеса його справа буде продовжуватись на землі. Царство Небесне! Вічна пам’ять! Земля Вам пухом, Лікарю!", - йдеться на сайті.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого.
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Про це повідомили на сторінці медзакладу.
В обласній клінічній лікарні Василь Яшан працював з 1966 року, з 1988 р. і дотепер незмінно очолював відділення професійної патології.
"Численні хворі бажали лікуватись саме у Василя Петровича, знаючи, що в його руках отримають зцілення. Селянський син, Василь Петрович заснував династію лікарів. З його відходом на небеса його справа буде продовжуватись на землі. Царство Небесне! Вічна пам’ять! Земля Вам пухом, Лікарю!", - йдеться на сайті.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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