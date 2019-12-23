У Нововолинську легковик збив велосипедиста. ФОТО





Автопригода трапилась вранці 4 червня, - пише видання



Зазначається, що на кільці поблизу заправки "ОККО" не розминулися легковий автомобіль та велосипедист.



За словами водія автомобіля Lanos, велосипедист їхав попереду автівки і хотів виконати поворот ліворуч, однак не попередив про це інших учасників дорожнього руху відповідним жестом. В результаті автомобіль зіткнувся з велосипедистом.



Водій легковика викликав на місце поліцію та швидку допомогу. Велосипедиста з травмою плеча та забоями забрали до лікарні.



На місці ДТП опитали свідків та потерпілого. Поліція встановлює деталі події.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорозі Нововолинськ-Іваничі сталася аварія.Автопригода трапилась вранці 4 червня, - пише видання Нововолинськ com.ua. Зазначається, що на кільці поблизу заправки "ОККО" не розминулися легковий автомобіль та велосипедист.За словами водія автомобіля Lanos, велосипедист їхав попереду автівки і хотів виконати поворот ліворуч, однак не попередив про це інших учасників дорожнього руху відповідним жестом. В результаті автомобіль зіткнувся з велосипедистом.Водій легковика викликав на місце поліцію та швидку допомогу. Велосипедиста з травмою плеча та забоями забрали до лікарні.На місці ДТП опитали свідків та потерпілого. Поліція встановлює деталі події.

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