У Нововолинську легковик збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 16:05
На дорозі Нововолинськ-Іваничі сталася аварія.
Автопригода трапилась вранці 4 червня, - пише видання Нововолинськ com.ua.
Зазначається, що на кільці поблизу заправки "ОККО" не розминулися легковий автомобіль та велосипедист.
За словами водія автомобіля Lanos, велосипедист їхав попереду автівки і хотів виконати поворот ліворуч, однак не попередив про це інших учасників дорожнього руху відповідним жестом. В результаті автомобіль зіткнувся з велосипедистом.
Водій легковика викликав на місце поліцію та швидку допомогу. Велосипедиста з травмою плеча та забоями забрали до лікарні.
На місці ДТП опитали свідків та потерпілого. Поліція встановлює деталі події.
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Автопригода трапилась вранці 4 червня, - пише видання Нововолинськ com.ua.
Зазначається, що на кільці поблизу заправки "ОККО" не розминулися легковий автомобіль та велосипедист.
За словами водія автомобіля Lanos, велосипедист їхав попереду автівки і хотів виконати поворот ліворуч, однак не попередив про це інших учасників дорожнього руху відповідним жестом. В результаті автомобіль зіткнувся з велосипедистом.
Водій легковика викликав на місце поліцію та швидку допомогу. Велосипедиста з травмою плеча та забоями забрали до лікарні.
На місці ДТП опитали свідків та потерпілого. Поліція встановлює деталі події.
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