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У Нововолинську легковик збив велосипедиста. ФОТО

У Нововолинську легковик збив велосипедиста. ФОТО
На дорозі Нововолинськ-Іваничі сталася аварія.

Автопригода трапилась вранці 4 червня, - пише видання Нововолинськ com.ua.

Зазначається, що на кільці поблизу заправки "ОККО" не розминулися легковий автомобіль та велосипедист.

За словами водія автомобіля Lanos, велосипедист їхав попереду автівки і хотів виконати поворот ліворуч, однак не попередив про це інших учасників дорожнього руху відповідним жестом. В результаті автомобіль зіткнувся з велосипедистом.

Водій легковика викликав на місце поліцію та швидку допомогу. Велосипедиста з травмою плеча та забоями забрали до лікарні.

На місці ДТП опитали свідків та потерпілого. Поліція встановлює деталі події.
У Нововолинську легковик збив велосипедиста. ФОТО
У Нововолинську легковик збив велосипедиста. ФОТО
У Нововолинську легковик збив велосипедиста. ФОТО
У Нововолинську легковик збив велосипедиста. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, аварія, велосипедист
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