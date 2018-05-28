Через карантин у Рожищі перенесли святкування Дня міста





Таке рішення прийняли депутати міської ради під час засідання постійної комісії,



Відомо, Рожище відзначає День міста щороку в перший день Святої Трійці, що супроводжується народними гуляннями, концертами та розвагами. Однак цьогоріч святкування, яке припадає на період введення в країні карантину, перенесли.



Зауважують, що після зняття заборони на проведення масових заходів місто все ж таки відсвяткує 698-му річницю заснування.



Дата та час буде попередньо узгоджена та повідомлена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з карантином святкування Дня міста у Рожищі перенесли на невизначений час.Таке рішення прийняли депутати міської ради під час засідання постійної комісії, йдеться на сайті Рожищенської міськради.Відомо, Рожище відзначає День міста щороку в перший день Святої Трійці, що супроводжується народними гуляннями, концертами та розвагами. Однак цьогоріч святкування, яке припадає на період введення в країні карантину, перенесли.Зауважують, що після зняття заборони на проведення масових заходів місто все ж таки відсвяткує 698-му річницю заснування.Дата та час буде попередньо узгоджена та повідомлена.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію