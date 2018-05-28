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Через карантин у Рожищі перенесли святкування Дня міста

Через карантин у Рожищі перенесли святкування Дня міста
У зв’язку з карантином святкування Дня міста у Рожищі перенесли на невизначений час.

Таке рішення прийняли депутати міської ради під час засідання постійної комісії, йдеться на сайті Рожищенської міськради.

Відомо, Рожище відзначає День міста щороку в перший день Святої Трійці, що супроводжується народними гуляннями, концертами та розвагами. Однак цьогоріч святкування, яке припадає на період введення в країні карантину, перенесли.

Зауважують, що після зняття заборони на проведення масових заходів місто все ж таки відсвяткує 698-му річницю заснування.

Дата та час буде попередньо узгоджена та повідомлена.

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Теги: Рожище, карантин, День міста
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