Поблизу Луцька впіймали п'яного водія. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
У селі Рованці патрульні виявили водія, що керував автівкою в нетверезому стані.
Інцидент трапився 3 червня біля 18:00, інформує патрульні поліція Волині.
За словами патрульних, 47-річний водій керував транспортним засобом Skoda Fabia у стані алкогольного сп’яніння. Його зупинили.
Інспектори відсторонили водія від керування та склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП.
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Інцидент трапився 3 червня біля 18:00, інформує патрульні поліція Волині.
За словами патрульних, 47-річний водій керував транспортним засобом Skoda Fabia у стані алкогольного сп’яніння. Його зупинили.
Інспектори відсторонили водія від керування та склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП.
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