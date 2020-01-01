Поблизу Луцька впіймали п'яного водія. ВІДЕО





Інцидент трапився 3 червня біля 18:00, інформує патрульні поліція Волині.



За словами патрульних, 47-річний водій керував транспортним засобом Skoda Fabia у стані алкогольного сп’яніння. Його зупинили.



Інспектори відсторонили водія від керування та склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці патрульні виявили водія, що керував автівкою в нетверезому стані.Інцидент трапився 3 червня біля 18:00, інформує патрульні поліція Волині.За словами патрульних, 47-річний водій керував транспортним засобом Skoda Fabia у стані алкогольного сп’яніння. Його зупинили.Інспектори відсторонили водія від керування та склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП.

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