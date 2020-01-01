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Поблизу Луцька впіймали п'яного водія. ВІДЕО

Поблизу Луцька впіймали п'яного водія. ВІДЕО
У селі Рованці патрульні виявили водія, що керував автівкою в нетверезому стані.

Інцидент трапився 3 червня біля 18:00, інформує патрульні поліція Волині.

За словами патрульних, 47-річний водій керував транспортним засобом Skoda Fabia у стані алкогольного сп’яніння. Його зупинили.

Інспектори відсторонили водія від керування та склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП.

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Теги: п'яний за кермом, Рованці
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