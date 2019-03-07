Під Одесою фотолюбителі знищують унікальне поле фіолетових квітів
Сьогодні, 16:48
У Теплодарі Одеської області унікальне поле фіолетових квітів дельфініуму перетворюється на облисілу галявину.
Як пише 048.ua, любителі селфі натовпами з'їжджаються на "фіолетове поле", де топчуть і рвуть квіти.
"Незважаючи на те, що цьому полю вже більш як п'ять років, популярності в інстаграмерів воно набуло лише два тижні тому... Любителі селфі та професійні фотографи перетворили його на справжню фотомекку. Дорога біля поля забита припаркованими автомобілями, а на самому полі складно знайти місце, де б в кадр не потрапили інші люди", – зазначає видання.
Знищують поле не тільки фотолюбителі, а й підприємці, які потім влаштовують різні акції з подарунками букетів із дельфініуму.
За два тижні Instagram-паломників поле дуже постраждало. Наразі витоптали й вирвали величезну кількість квітів. Тож скоро від унікальної локації може нічого не залишитися.
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Як пише 048.ua, любителі селфі натовпами з'їжджаються на "фіолетове поле", де топчуть і рвуть квіти.
"Незважаючи на те, що цьому полю вже більш як п'ять років, популярності в інстаграмерів воно набуло лише два тижні тому... Любителі селфі та професійні фотографи перетворили його на справжню фотомекку. Дорога біля поля забита припаркованими автомобілями, а на самому полі складно знайти місце, де б в кадр не потрапили інші люди", – зазначає видання.
Знищують поле не тільки фотолюбителі, а й підприємці, які потім влаштовують різні акції з подарунками букетів із дельфініуму.
За два тижні Instagram-паломників поле дуже постраждало. Наразі витоптали й вирвали величезну кількість квітів. Тож скоро від унікальної локації може нічого не залишитися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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