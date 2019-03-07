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Під Одесою фотолюбителі знищують унікальне поле фіолетових квітів

Під Одесою фотолюбителі знищують унікальне поле фіолетових квітів
У Теплодарі Одеської області унікальне поле фіолетових квітів дельфініуму перетворюється на облисілу галявину.

Як пише 048.ua, любителі селфі натовпами з'їжджаються на "фіолетове поле", де топчуть і рвуть квіти.

"Незважаючи на те, що цьому полю вже більш як п'ять років, популярності в інстаграмерів воно набуло лише два тижні тому... Любителі селфі та професійні фотографи перетворили його на справжню фотомекку. Дорога біля поля забита припаркованими автомобілями, а на самому полі складно знайти місце, де б в кадр не потрапили інші люди", – зазначає видання.

Знищують поле не тільки фотолюбителі, а й підприємці, які потім влаштовують різні акції з подарунками букетів із дельфініуму.

За два тижні Instagram-паломників поле дуже постраждало. Наразі витоптали й вирвали величезну кількість квітів. Тож скоро від унікальної локації може нічого не залишитися.

Під Одесою фотолюбителі знищують унікальне поле фіолетових квітів
Під Одесою фотолюбителі знищують унікальне поле фіолетових квітів
Під Одесою фотолюбителі знищують унікальне поле фіолетових квітів
Під Одесою фотолюбителі знищують унікальне поле фіолетових квітів
Під Одесою фотолюбителі знищують унікальне поле фіолетових квітів
Під Одесою фотолюбителі знищують унікальне поле фіолетових квітів

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Теги: Одеса, фото, квіти, знищення, поле
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