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Не треба більше жорстких карантинів, – Покровський звернувся до уряду. ВІДЕО

Не треба більше жорстких карантинів, – Покровський звернувся до уряду. ВІДЕО
Депутат Луцької міської ради, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський поділився своїми думками про карантин з лучанами та звернувся до влади.

З його слів, нині чимала кількість людей ігнорує карантинні вимоги. А влада, своєю чергою, не може і не хоче карати людей за дрібні порушення, такі як відсутність масок чи недотримання дистанції у магазинах. Однак підприємства ще продовжують працювати собі в мінус і шукають варіанти для виживання, – пише «Конкурент».

«Багато лучан досі не мають роботи та нормальних доходів. Вони позичають гроші, звертаються за матеріальною допомогою до влади та благодійників, а хтось несе останнє в ломбарди», – зауважив Андрій Пкровський.

Також додав, що за збитками карантин уже порівнюють з війнами. А експерти Київської школи економіки підрахували, що жорсткий карантин коштував українській економіці 53,5 мільярди доларів.

«Його введення було потрібне, щоб зупинити пандемію. Але чи нам був потрібний такий довгий і жорсткий карантин, ще й за такою ціною? Наприклад у Німеччині жорсткий карантин тривав лише місяць», – додав Покровський.

Також він переконаний, що більше не треба вводити жорстких карантинів без дуже вагомих підстав.



«Ці слова я адресую нашому уряду. Багато людей бояться, що знову залишаться без роботи та засобів для існування. Але, при цьому треба більш ретельно дбати про безпеку наших мешканців. Хворі мають перебувати вдома або у лікарнях. Здорові мають працювати і жити повноцінним життям. Маски та інші засоби захисту мають застосовуватись розумно там, де вони реально потрібні», – озвучив Андрій Покровский.

З його слів, влада мусить бути готовою до всього, але зараз саме час заспокоїти людей. Не треба лякати їх новими хвилями чи піками хвороб з екранів телевізорів та смартфонів! Економіка має повноцінно працювати, бо завдяки цьому наповнюється бюджет.

«Усі мають зробити висновки і зрозуміти, що карантин – це крайній захід і гратися з цим не можна!», – підсумував Покровський.

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Теги: Покровський, Свідомі, карантин
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