У мотоцикліста, що потрапив в аварію біля відділку поліції у Луцьку, – відкритий перелом
Сьогодні, 16:56
Розповіли про стан мотоцикліста, якого 4 червня збив легковик Skoda Octavia біля Луцького відділку поліції.
Про це повідомляють Волинські новини.
Як розповіли у центральній оперативній диспетчерській службі, хлопець знаходиться в середньому стані тяжкості.
Його забрали з закритим переломом стегнової кістки та відкритим переломом гомілки лівої нижньої кінцівки.
Наразі хлопець знаходиться в міській лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу.
Варто зауважити, що постраждалий був у необхідному захисті, що і врятувало йому життя.
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Про це повідомляють Волинські новини.
Як розповіли у центральній оперативній диспетчерській службі, хлопець знаходиться в середньому стані тяжкості.
Його забрали з закритим переломом стегнової кістки та відкритим переломом гомілки лівої нижньої кінцівки.
Наразі хлопець знаходиться в міській лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу.
Варто зауважити, що постраждалий був у необхідному захисті, що і врятувало йому життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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