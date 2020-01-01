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У мотоцикліста, що потрапив в аварію біля відділку поліції у Луцьку, – відкритий перелом

У мотоцикліста, що потрапив в аварію біля відділку поліції у Луцьку, – відкритий перелом
Розповіли про стан мотоцикліста, якого 4 червня збив легковик Skoda Octavia біля Луцького відділку поліції.

Про це повідомляють Волинські новини.

Як розповіли у центральній оперативній диспетчерській службі, хлопець знаходиться в середньому стані тяжкості.

Його забрали з закритим переломом стегнової кістки та відкритим переломом гомілки лівої нижньої кінцівки.

Наразі хлопець знаходиться в міській лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу.

Варто зауважити, що постраждалий був у необхідному захисті, що і врятувало йому життя.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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