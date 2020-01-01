У мотоцикліста, що потрапив в аварію біля відділку поліції у Луцьку, – відкритий перелом





Про це повідомляють



Як розповіли у центральній оперативній диспетчерській службі, хлопець знаходиться в середньому стані тяжкості.



Його забрали з закритим переломом стегнової кістки та відкритим переломом гомілки лівої нижньої кінцівки.



Наразі хлопець знаходиться в міській лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу.



Варто зауважити, що постраждалий був у необхідному захисті, що і врятувало йому життя.

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