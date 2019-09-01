Лучанин замовив iPhone за 26 тисяч, а при отриманні на пошті намагався з ним втекти

У Рівному затримали лучанина, який замовив телефон і намагався з ним втекти.Так, 3-го червня, до одного з відділень пошти на вулиці Гагаріна у Рівному прийшов молодик, нібито, забрати своє замовлення. Однак після тривалого огляду дороговартісного телефону, схопив його та втік з пошти, - інформує ГУНП у Рівненській області.Один працівник кинувся наздоганяти грабіжника, а інший – зателефонував дільничному, який перебував у приміщенні поліцейської станції неподалік. Тож далеко грабіжнику втекти не вдалося: спільними зусиллями його затримали.Поліцейські встановили, що 20-річний житель Луцька замовив мобільний телефон вартістю 26 тисяч гривень. Коли ж прийшов його забирати, довго роздивлявся та перевіряв із наміром підмінити його на муляж, коли працівник пошти відволічеться. Однак, приймальник відділення був дуже уважним, тож парубку нічого не залишалося, як відкрито викрасти телефон.Правоохоронці перевіряють 20-річного молодика на причетність його до вчинення інших подібних злочинів, адже факти підміни товару траплялися і на території Волині, однак особу зловмисника встановити не вдавалось.Максимальне покарання, яке може тепер загрожувати зловмисникові, до чотирьох років позбавлення волі.