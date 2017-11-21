На Волині розшукали 27-річну матір з дитиною
Сьогодні, 17:35
У Ківерцівському районі поліцейські розшукали матір з дитиною.
Так, 3 червня, до поліції звернулася 75-річна жителька Ківерцівського району. Пенсіонерка повідомила, що її внучка, 27-річна ж жителька цього ж району, разом із малолітнім сином пішла з дому та не повернулась, - пише ГУНП у Волинській області.
Згодом правоохоронці встановили місце перебування розшукуваної.
Жінка разом із дитиною перебувала у своїх знайомих в одному із сіл Ківерцівського району. Протиправних дій щодо них не було скоєно.
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Так, 3 червня, до поліції звернулася 75-річна жителька Ківерцівського району. Пенсіонерка повідомила, що її внучка, 27-річна ж жителька цього ж району, разом із малолітнім сином пішла з дому та не повернулась, - пише ГУНП у Волинській області.
Згодом правоохоронці встановили місце перебування розшукуваної.
Жінка разом із дитиною перебувала у своїх знайомих в одному із сіл Ківерцівського району. Протиправних дій щодо них не було скоєно.
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