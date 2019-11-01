На Волині судили депутата сільради, який хотів провезти в Україну вибухівку із Росії

За незаконне поводження з вибухівкою судили депутата однієї із сільських рад Ковельського району.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Так, обранець громади у серпні 2017 року намагався перевезти в Україну з території Російської Федерації понад півкілограма бездимного пороху.Небезпечний вантаж 27 серпня 2017 року виявили під час огляду білоруські митники.Ковельський міськрайонний суд визнав депутата, який щиро розкаявся у скоєному й активно сприяв розкриттю злочину, винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку.