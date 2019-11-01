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На Волині судили депутата сільради, який хотів провезти в Україну вибухівку із Росії

На Волині судили депутата сільради, який хотів провезти в Україну вибухівку із Росії
За незаконне поводження з вибухівкою судили депутата однієї із сільських рад Ковельського району.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Так, обранець громади у серпні 2017 року намагався перевезти в Україну з території Російської Федерації понад півкілограма бездимного пороху.

Небезпечний вантаж 27 серпня 2017 року виявили під час огляду білоруські митники.

Ковельський міськрайонний суд визнав депутата, який щиро розкаявся у скоєному й активно сприяв розкриттю злочину, винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку.

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Теги: суд, депутат, вибухівка
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