На Волині судили депутата сільради, який хотів провезти в Україну вибухівку із Росії
Сьогодні, 17:45
За незаконне поводження з вибухівкою судили депутата однієї із сільських рад Ковельського району.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Так, обранець громади у серпні 2017 року намагався перевезти в Україну з території Російської Федерації понад півкілограма бездимного пороху.
Небезпечний вантаж 27 серпня 2017 року виявили під час огляду білоруські митники.
Ковельський міськрайонний суд визнав депутата, який щиро розкаявся у скоєному й активно сприяв розкриттю злочину, винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Так, обранець громади у серпні 2017 року намагався перевезти в Україну з території Російської Федерації понад півкілограма бездимного пороху.
Небезпечний вантаж 27 серпня 2017 року виявили під час огляду білоруські митники.
Ковельський міськрайонний суд визнав депутата, який щиро розкаявся у скоєному й активно сприяв розкриттю злочину, винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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