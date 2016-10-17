В облраді пояснили, чому об'єднали два популярних санаторії Волині

Ірина Вахович пояснила, чому приєднали Волинський обласний санаторій «Згорани» до «Лісової пісні».



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Нагадаємо, на сесії обласної ради 12 березня 2020 року прийняли рішення про об'єднання «Волинський обласний санаторій «Згорани», що в Любомльському районі, і санаторію «Лісова пісня», що у Шацькому.



Голова обласної ради Ірина Вахович розповіла, що до квітня 2020 року санаторій фінансувався за рахунок медичної субвенції у сумі 10-15 млн гривень на рік, а статус протитуберкульозного зберігали лише задля того, щоб мати ці кошти, хоча реально потреба саме такого профілю сумнівна, адже наразі на Волині є всього 14 дітей із ризиком захворювання туберкульозом при цьому, закритої форми. В той же час, у санаторії "Згорини" працює понад 100 людей.



"У зв'язку із втіленням другого етапу медичної реформи, з 1 квітня 2020 року ця медична субвенція перестала надходити, тобто утримувати цей заклад нема за що. Відтак обласною радою, як власником майна, було прийняте рішення про приєднання санаторію "Згорани" до "Лісової пісні". Втім не варто думати, що це подарунок для керівництва "Лісової пісні", адже майновий комплекс перебуває у занедбаному стані і потребує значних капіталовкладень. Друге не менш важливе питання, як вивести цю оздоровницю хоча б на рівень рентабельності, адже про прибутки не йдеться", - зауважила вона.



За словами Ірини Вахович, наразі є чітка позиція керівництва обласної ради щодо збереження у "Згоранах" дитячого профілю, як це було до реорганізації.



"Ми сьогодні звертаємось до управління освіти ОДА із проханням про те, щоб уже цього літа у санаторії "Згорани" оздоровлювати вихованців інтернатних закладів краю. Крім того, розглядаємо варіанти відкриття на його базі оздоровчих таборів, аби максимально наповнити санаторій відвідувачами. Окрім того, у майбутньому варто спробувати підписати договори з НСЗУ та отримати фінанасування на реабілітаційні послуги, які можуть надаватись тут за умови відповідності матеріальної бази. Паралельно варто також дати можливість батькам за кошти фізичних та юридичних осіб при бажанні оздоровлювати тут своїх дітей", - наголосила Ірина Вахович.



"Аби уникнути соціального вибуху у зв'язку із реорганізацією оздоровниці, обласною радою наразі виконано перед працівниками усі соціальні фінансові зобов'язання. Місяць тому було виділено 1,1 млн гривень для виплати їм заробітної плати, втім цих коштів не вистачило і сьогодні на засіданні бюджетної комісії додатково на ці цілі виділили ще майже 800 тисяч гривень. Тобто обласному бюджету ця реорганізація вартувала майже 2 млн грн. Люди отримали заробітну плату за травень і ще за насупні два місяці, тобто червень і липень. Все згідно із вимогами законодавства", - пояснює голова облради.



Ірина Вахович припускає, що частина з працівників згоранського санаторію буде прийнята у вже об’єднану структуру відразу після завершення процедури злиття двох оздоровниць та до моменту, коли виникне потреба в оздоровленні дітей у літній період.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова обласної радипояснила, чому приєднали Волинський обласний санаторій «Згорани» до «Лісової пісні».Про це повідомили на сторінці Волиньради у Facebook.Нагадаємо, на сесії обласної ради 12 березня 2020 року прийняли рішення про об'єднання «Волинський обласний санаторій «Згорани», що в Любомльському районі, і санаторію «Лісова пісня», що у Шацькому.Голова обласної ради Ірина Вахович розповіла, що до квітня 2020 року санаторій фінансувався за рахунок медичної субвенції у сумі 10-15 млн гривень на рік, а статус протитуберкульозного зберігали лише задля того, щоб мати ці кошти, хоча реально потреба саме такого профілю сумнівна, адже наразі на Волині є всього 14 дітей із ризиком захворювання туберкульозом при цьому, закритої форми. В той же час, у санаторії "Згорини" працює понад 100 людей."У зв'язку із втіленням другого етапу медичної реформи, з 1 квітня 2020 року ця медична субвенція перестала надходити, тобто утримувати цей заклад нема за що. Відтак обласною радою, як власником майна, було прийняте рішення про приєднання санаторію "Згорани" до "Лісової пісні". Втім не варто думати, що це подарунок для керівництва "Лісової пісні", адже майновий комплекс перебуває у занедбаному стані і потребує значних капіталовкладень. Друге не менш важливе питання, як вивести цю оздоровницю хоча б на рівень рентабельності, адже про прибутки не йдеться", - зауважила вона.За словами Ірини Вахович, наразі є чітка позиція керівництва обласної ради щодо збереження у "Згоранах" дитячого профілю, як це було до реорганізації."Ми сьогодні звертаємось до управління освіти ОДА із проханням про те, щоб уже цього літа у санаторії "Згорани" оздоровлювати вихованців інтернатних закладів краю. Крім того, розглядаємо варіанти відкриття на його базі оздоровчих таборів, аби максимально наповнити санаторій відвідувачами. Окрім того, у майбутньому варто спробувати підписати договори з НСЗУ та отримати фінанасування на реабілітаційні послуги, які можуть надаватись тут за умови відповідності матеріальної бази. Паралельно варто також дати можливість батькам за кошти фізичних та юридичних осіб при бажанні оздоровлювати тут своїх дітей", - наголосила Ірина Вахович."Аби уникнути соціального вибуху у зв'язку із реорганізацією оздоровниці, обласною радою наразі виконано перед працівниками усі соціальні фінансові зобов'язання. Місяць тому було виділено 1,1 млн гривень для виплати їм заробітної плати, втім цих коштів не вистачило і сьогодні на засіданні бюджетної комісії додатково на ці цілі виділили ще майже 800 тисяч гривень. Тобто обласному бюджету ця реорганізація вартувала майже 2 млн грн. Люди отримали заробітну плату за травень і ще за насупні два місяці, тобто червень і липень. Все згідно із вимогами законодавства", - пояснює голова облради.Ірина Вахович припускає, що частина з працівників згоранського санаторію буде прийнята у вже об’єднану структуру відразу після завершення процедури злиття двох оздоровниць та до моменту, коли виникне потреба в оздоровленні дітей у літній період.

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