Організатор концертів розповів, чому MONATIK не виступає у Луцьку

Дмитро Монатик не виступає у рідному Луцьку, бо тут на його адресу пишуть найбільше негативних коментарів у соцмережах.



Про це власник Tikhonov сoncert and event agency Євгеній Тихонов розповів під час прямого ефіру з головним редактором інтернет-видання Юрієм Ричуком.



«Невтішна статистика: у Волинській і Рівненській областях найбільше негативних коментарів про Дмитра Монатика. В інших регіонах кажуть, що він крутий, давайте організовувати фестивалі імені Дмитра Монатика, а в нас – що він такий-сякий», - сказав організатор концертів.



«Хоча він з 2015 року не їздить в Росію – у мене є підтвердження від прикордонної служби, коментатори пишуть: «Я точно знаю, що він виступає на корпоративах в російських нафтових магнатів». Ну звідки ти це можеш знати? Де ти про таке прочитав?» - дивується Євгеній Тихонов.



«Дуже шкода. Я сподіваюсь, що колись переростемо цю штуку і таки привеземо Дмитра Монатика з концертом туди, де він виріс, де живуть його батьки, які будуть пишатись своїм сином, але зараз не той час. Я не знаю, з чим це пов’язано. Може, в нас багато заздрісних людей», - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. не виступає у рідному Луцьку, бо тут на його адресу пишуть найбільше негативних коментарів у соцмережах.Про це власник Tikhonov сoncert and event agencyрозповів під час прямого ефіру з головним редактором інтернет-видання «Перший» «Невтішна статистика: у Волинській і Рівненській областях найбільше негативних коментарів про Дмитра Монатика. В інших регіонах кажуть, що він крутий, давайте організовувати фестивалі імені Дмитра Монатика, а в нас – що він такий-сякий», - сказав організатор концертів.«Хоча він з 2015 року не їздить в Росію – у мене є підтвердження від прикордонної служби, коментатори пишуть: «Я точно знаю, що він виступає на корпоративах в російських нафтових магнатів». Ну звідки ти це можеш знати? Де ти про таке прочитав?» - дивується Євгеній Тихонов.«Дуже шкода. Я сподіваюсь, що колись переростемо цю штуку і таки привеземо Дмитра Монатика з концертом туди, де він виріс, де живуть його батьки, які будуть пишатись своїм сином, але зараз не той час. Я не знаю, з чим це пов’язано. Може, в нас багато заздрісних людей», - додав він.

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