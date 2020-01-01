У Володимирі-Волинському та районі поки не послаблюватимуть карантин

Ковеля, Ковельського та Ківерцівського районів, де поки не послаблюватимуть карантин, потрапили також місто Володимир та Володимир-Волинський район.



Скасувати деякі послаблення протиепідемічних заходів на території області вирішили на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, що відбулася сьогодні, 4 червня,



Таке рішення зумовлене високим рівнем захворюваності на 100 тис. населення (показник інцидентності) в області. Як повідомила головний державний санітарний лікар області Наталія Янко, станом на 4 червня на Волині інцидентність становить 12,89 при допустимій нормі – не вище 12-ти. Зокрема, найвищий показник нині у Володимир-Волинському районі – 39. Серед активних вогнищ залишається місцева птахофабрика.



Так, до населених пунктів (смт Олика Ківерцівського району, м.Ковель, Ковельський район), де досі заборонено послаблення карантину, потрапили також місто Володимир-Волинський та Володимир-Волинський район. Відповідно в княжому місті ряд послаблень, в тому числі пасажирські перевезення, відмінили.



«На жаль, населення сприйняло послаблення карантину як його відміну, і саме тому сьогодні маємо такі невтішні результати із захворюваністю. В окремих районах області досі дуже складна ситуація і мова про послаблення взагалі не ведеться. Щодо решти території, то всі обмежувальні заходи діятимуть до того моменту доки ситуація не стабілізується. Якщо на вівторок ми отримаємо додаткові показники, то відповідно до внесених учора Кабінетом Міністрів змін в постанову, ми зможемо переглянути наше рішення за результатами спостережень трьох днів, а не семи», - зазначила заступниця голови ОДА Тетяна Щербак.



Нагадаємо, 5 червня відбудеться

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