вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 червня
У Волинській області завтра, 5 червня, очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, мiсцями гроза.

Про це повідомляє Волинський обласний центр гідрометеорології.

Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 6-11° тепла, вдень 20-25° тепла.

У Луцьку 5 червня очікується також хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура по області вночi 8-10º тепла, вдень 22-24° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У одному із найбільших дитсадочків Рожища вперше оновлюватимуть харчоблок
Сьогодні, 20:42
Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для сина загиблого на Донбасі волинянина
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 червня
Сьогодні, 20:00
У Володимирі-Волинському та районі поки не послаблюватимуть карантин
Сьогодні, 19:45
Організатор концертів розповів, чому MONATIK не виступає у Луцьку
Сьогодні, 19:38
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня
03 червень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 червня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 червня
02 червень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 червня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 червня
01 червень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 31 травня Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 31 травня
30 травень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Треба не порожні слова, а реальні дії», – Покровський про відновлення робочих місць
Сьогодні, 21:19
 0
У одному із найбільших дитсадочків Рожища вперше оновлюватимуть харчоблок
Сьогодні, 20:42
 0
Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для сина загиблого на Донбасі волинянина
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 червня
Сьогодні, 20:00
 0
У Володимирі-Волинському та районі поки не послаблюватимуть карантин
Сьогодні, 19:45
 0
Медіа
відео
1/8