Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 червня





Про це



Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 6-11° тепла, вдень 20-25° тепла.



У Луцьку 5 червня очікується також хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура по області вночi 8-10º тепла, вдень 22-24° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 5 червня, очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, мiсцями гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр гідрометеорології.Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 6-11° тепла, вдень 20-25° тепла.У Луцьку 5 червня очікується також хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура по області вночi 8-10º тепла, вдень 22-24° тепла.

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