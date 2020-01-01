Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 5 червня, очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, мiсцями гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр гідрометеорології.
Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 6-11° тепла, вдень 20-25° тепла.
У Луцьку 5 червня очікується також хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура по області вночi 8-10º тепла, вдень 22-24° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр гідрометеорології.
Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 6-11° тепла, вдень 20-25° тепла.
У Луцьку 5 червня очікується також хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура по області вночi 8-10º тепла, вдень 22-24° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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