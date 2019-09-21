Примусове об’єднання громад: волиняни знову протестували під ОДА





Про це йдеться в сюжеті



Нагадаємо, 13 травня Уряд затвердив перспективний план формування територій громад Волинської області. Через документ вперше громади зібралися на мітинг 22 травня. За тиждень по тому у селі Забороль люди перекривали міжнародну дорогу Устилуг-Луцьк-Рівне. 2 червня протестувала проти об’єднання з Луцьком Княгининівська громада.



Сьогодні, 4 червня, до обласних урядників приїхали селяни з 4 ОТГ області. У акції взяло участь майже двісті людей, - розповів співорганізатор Юрій Хомич. Поліція нарахувала близько сотні мітингувальників, - сказав представник поліції діалогу Василь Климюк.



Студентка Дарина Шнайдер із села Забороль розповіла, що вдруге долучилася до протестів, бо проти об’єднання своєї ОТГ з обласним центром.



"Луцьку вигідна наша територія і вони цього не приховують: якщо буде маленьким, то, можливо, буде об'єднання з Рівненською областю і Рівне буде визнано обласним центром. А наша громада цікавить лише, як територія".



Співорганізатор акції Юрій Хомич каже, що злиття громад люди не хочуть, тому підготували лист до влади, у якому просять переглянути перспективний план області.



"Напевне ми будемо подавати в суд і далі будемо відстоювати свої права усіма законними методами".



Мирне зібрання тривало впродовж години. До мітингувальників вийшли представники облдержадміністрації. Листа у представників ОТГ взяв заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик.



Процедуру зміни перспективного плану запускати в Кабміні найімовірніше не будуть, - говорить консультант з юридичних питань Асоціації міст України. До оголошення виборів лишилося менше 2 місяців, бо до 25 липня ЦВК має оголосити вибори, якщо почати цей процес, то Кабмін не встигне затвердити перспективні плани. Я думаю на це не підуть, сказав Валентин Малиновський.



З приводу об'єднання громад з обласним центром в Луцьку ОТГ, раніше виконувач повноваження міського голови Григоровій Пустовіт Суспільному казав, що злиття логічне, бо мешканці прилеглих до обласного центру сіл користуються інфраструктурою міста і стали його частиною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбулася мирна акція протесту. До облдержадміністрації приїхали люди з Заборольської, Зарічанської, Княгининівської, Гуто-Боровенської громад. Люди просять змінити перспективний план формування територій громад області.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Нагадаємо, 13 травня Уряд затвердив перспективний план формування територій громад Волинської області. Через документ вперше громади зібралися на мітинг 22 травня. За тиждень по тому у селі Забороль люди перекривали міжнародну дорогу Устилуг-Луцьк-Рівне. 2 червня протестувала проти об’єднання з Луцьком Княгининівська громада.Сьогодні, 4 червня, до обласних урядників приїхали селяни з 4 ОТГ області. У акції взяло участь майже двісті людей, - розповів співорганізатор. Поліція нарахувала близько сотні мітингувальників, - сказав представник поліції діалогуСтуденткаіз села Забороль розповіла, що вдруге долучилася до протестів, бо проти об’єднання своєї ОТГ з обласним центром."Луцьку вигідна наша територія і вони цього не приховують: якщо буде маленьким, то, можливо, буде об'єднання з Рівненською областю і Рівне буде визнано обласним центром. А наша громада цікавить лише, як територія".Співорганізатор акції Юрій Хомич каже, що злиття громад люди не хочуть, тому підготували лист до влади, у якому просять переглянути перспективний план області."Напевне ми будемо подавати в суд і далі будемо відстоювати свої права усіма законними методами".Мирне зібрання тривало впродовж години. До мітингувальників вийшли представники облдержадміністрації. Листа у представників ОТГ взяв заступник голови облдержадміністраціїПроцедуру зміни перспективного плану запускати в Кабміні найімовірніше не будуть, - говорить консультант з юридичних питань Асоціації міст України. До оголошення виборів лишилося менше 2 місяців, бо до 25 липня ЦВК має оголосити вибори, якщо почати цей процес, то Кабмін не встигне затвердити перспективні плани. Я думаю на це не підуть, сказавЗ приводу об'єднання громад з обласним центром в Луцьку ОТГ, раніше виконувач повноваження міського головиСуспільному казав, що злиття логічне, бо мешканці прилеглих до обласного центру сіл користуються інфраструктурою міста і стали його частиною.

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