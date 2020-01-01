«Треба не порожні слова, а реальні дії», – Покровський про відновлення робочих місць





Таку думку озвучив депутат Луцькради та співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський. Про це інформує



«Саме там насамперед треба запустити місцеву програму відновлення робочих місць. Керівництво області має особисто лобіювати таку допомогу перед урядом! Бо обіцянки Прем’єр-міністра створити 500 тисяч робочих місць за місяць – це лише порожні слова, а треба реальні дії», – переконаний Андрій Покровський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обласна влада має проаналізувати, які сектори економіки області та підприємства постраждали під час карантину найбільше, і спрямувати туди фінансову допомогу.Таку думку озвучив депутат Луцькради та співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ». Про це інформує ІА "Конкурент" «Саме там насамперед треба запустити місцеву програму відновлення робочих місць. Керівництво області має особисто лобіювати таку допомогу перед урядом! Бо обіцянки Прем’єр-міністра створити 500 тисяч робочих місць за місяць – це лише порожні слова, а треба реальні дії», – переконаний Андрій Покровський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію