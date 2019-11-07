У місті на Волині легковик збив дівчину на пішохідному переході. ФОТО





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На пішохідному переході водійка за кермом зеленого легковика Форд збила молоду дівчину.



Як розповідають очевидці, дівчина вийшла на “зебру”, не подивившись по сторонам. Ймовірно водія засліпило сонце, яке сідало за горизонт.



Потерпілу забрала “швидка”. На місці працює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 20:30 4-го червня у Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій біля автостанції трапилася ДТП.Про це повідомляє БУГ На пішохідному переході водійка за кермом зеленого легковика Форд збила молоду дівчину.Як розповідають очевидці, дівчина вийшла на “зебру”, не подивившись по сторонам. Ймовірно водія засліпило сонце, яке сідало за горизонт.Потерпілу забрала “швидка”. На місці працює поліція.

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