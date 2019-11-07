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У місті на Волині легковик збив дівчину на пішохідному переході. ФОТО

У місті на Волині легковик збив дівчину на пішохідному переході. ФОТО
Близько 20:30 4-го червня у Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій біля автостанції трапилася ДТП.

Про це повідомляє БУГ.

На пішохідному переході водійка за кермом зеленого легковика Форд збила молоду дівчину.

Як розповідають очевидці, дівчина вийшла на “зебру”, не подивившись по сторонам. Ймовірно водія засліпило сонце, яке сідало за горизонт.

Потерпілу забрала “швидка”. На місці працює поліція.

У місті на Волині легковик збив дівчину на пішохідному переході. ФОТО
У місті на Волині легковик збив дівчину на пішохідному переході. ФОТО
У місті на Волині легковик збив дівчину на пішохідному переході. ФОТО
У місті на Волині легковик збив дівчину на пішохідному переході. ФОТО

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Теги: аварія, пішохідний перехід, дівчина, швидка
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