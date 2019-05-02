На Волині хвороби суглобів та м'язів лікуватимуть за новою методикою

Іваном Лотоцьким.



Про це повідомили на сторінці медзакладу у



PRP-терапія – це новітній та перспективний напрямок регенеративної медицини, який дозволяє лікувати безопераційним шляхом суглобові, сухожильні і м’язово-фасциальні болі, використовуючи ін’єкційну форму аутоплазми.



PRP (Platelet Rich Plasma) – це власна плазма людини, збагачена тромбоцитами. В основі методу лікування аутоплазмою, тобто власною плазмою, лежить здатність чинників росту, що містяться в тромбоцитах, стимулювати і прискорювати процес відновлення пошкоджених тканин за рахунок посиленої регенерації клітин. В результаті чого швидше загоюються мікротравми, тріщини, відновлюється кісткова структура, прискорюється загоєння ран, а наявний запальний процес пригнічується.





PRP-терапія сприяє:



- усуненню болю в суглобах;

- зняттю м’язового спазму і зміцнення м’язів, оточуючих суглобів;

- активізації кровопостачання ділянки ураженого суглоба;

- поліпшенню постачання суглобового хряща поживними речовинами;

- поверненню об’єму рухів в суглобах;

- відновленню суглобової рідини;

- стимулюванню утворення кісткової і хрящової тканин;

- прискоренню періоду реабілітації після травм і операцій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хвороби суглобів, м’язів і сухожилків завдають чимало страждань, тому у медицині стали успішно застосовувати методику PRP-терапії, яка впроваджена відтепер у Володимир-Волинському ТМО лікарем ортопед-травматологомПро це повідомили на сторінці медзакладу у fаcebook PRP-терапія – це новітній та перспективний напрямок регенеративної медицини, який дозволяє лікувати безопераційним шляхом суглобові, сухожильні і м’язово-фасциальні болі, використовуючи ін’єкційну форму аутоплазми.PRP (Platelet Rich Plasma) – це власна плазма людини, збагачена тромбоцитами. В основі методу лікування аутоплазмою, тобто власною плазмою, лежить здатність чинників росту, що містяться в тромбоцитах, стимулювати і прискорювати процес відновлення пошкоджених тканин за рахунок посиленої регенерації клітин. В результаті чого швидше загоюються мікротравми, тріщини, відновлюється кісткова структура, прискорюється загоєння ран, а наявний запальний процес пригнічується.PRP-терапія сприяє:- усуненню болю в суглобах;- зняттю м’язового спазму і зміцнення м’язів, оточуючих суглобів;- активізації кровопостачання ділянки ураженого суглоба;- поліпшенню постачання суглобового хряща поживними речовинами;- поверненню об’єму рухів в суглобах;- відновленню суглобової рідини;- стимулюванню утворення кісткової і хрящової тканин;- прискоренню періоду реабілітації після травм і операцій.

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