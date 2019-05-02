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На Волині хвороби суглобів та м'язів лікуватимуть за новою методикою

На Волині хвороби суглобів та м'язів лікуватимуть за новою методикою
Хвороби суглобів, м’язів і сухожилків завдають чимало страждань, тому у медицині стали успішно застосовувати методику PRP-терапії, яка впроваджена відтепер у Володимир-Волинському ТМО лікарем ортопед-травматологом Іваном Лотоцьким.

Про це повідомили на сторінці медзакладу у fаcebook.

PRP-терапія – це новітній та перспективний напрямок регенеративної медицини, який дозволяє лікувати безопераційним шляхом суглобові, сухожильні і м’язово-фасциальні болі, використовуючи ін’єкційну форму аутоплазми.

PRP (Platelet Rich Plasma) – це власна плазма людини, збагачена тромбоцитами. В основі методу лікування аутоплазмою, тобто власною плазмою, лежить здатність чинників росту, що містяться в тромбоцитах, стимулювати і прискорювати процес відновлення пошкоджених тканин за рахунок посиленої регенерації клітин. В результаті чого швидше загоюються мікротравми, тріщини, відновлюється кісткова структура, прискорюється загоєння ран, а наявний запальний процес пригнічується.

На Волині хвороби суглобів та м'язів лікуватимуть за новою методикою

PRP-терапія сприяє:

- усуненню болю в суглобах;
- зняттю м’язового спазму і зміцнення м’язів, оточуючих суглобів;
- активізації кровопостачання ділянки ураженого суглоба;
- поліпшенню постачання суглобового хряща поживними речовинами;
- поверненню об’єму рухів в суглобах;
- відновленню суглобової рідини;
- стимулюванню утворення кісткової і хрящової тканин;
- прискоренню періоду реабілітації після травм і операцій.

На Волині хвороби суглобів та м'язів лікуватимуть за новою методикою

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Теги: хвороба, м'язи, суглоби, лікування, терапія, Володимир-Волинське ТМО
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