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Студенти СНУ зможуть долучитись до розкопок в Старому місті

Студенти СНУ зможуть долучитись до розкопок в Старому місті
4 червня Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки в особі ректора Анатолія Цьося підписав угоду з Державним історико-культурним заповідником в місті Луцьку в особі заступника директора Державного історико-культурного заповідника Віктора Баюка та студентами ІІІ курсу факультету історії, політології та національної безпеки про здобуття вищої освіти з використанням елементів дуальної форми навчання.

Про це інформує "Волинь. Правда".

Студенти факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки зможуть поєднувати теоретичне навчання з роботою за спеціальністю.

Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось зазначив, що дуальна освіта дозволяє вирішити основне протиріччя – неефективне поєднання теоретичної та практичної освіти.
Студенти СНУ зможуть долучитись до розкопок в Старому місті
Студенти СНУ зможуть долучитись до розкопок в Старому місті


«Реалізація цього проєкту дозволить студентам ближче познайомитися із працедавцем, а працедавцю дозволить відібрати найбільш талановитих студентів, для того, щоб пізніше працевлаштувати у структурі установи. Така співпраця вигідна для всіх», – сказав ректор.

Студенти СНУ зможуть долучитись до розкопок в Старому місті
Студенти СНУ зможуть долучитись до розкопок в Старому місті
Студенти СНУ зможуть долучитись до розкопок в Старому місті

Проректор з навчальної роботи та рекрутації Юрій Громик зауважив, що Університет Лесі Українки не пасе задніх у процесі впровадження дуальної освіти. Це – перспективний магістральний шляху розвитку вищої освіти, яким, очевидно, будуть рухатися всі виші. Його підтримала і колега, проректорка з навчально-виховної роботи та комунікацій Наталія Благовірна, зауваживши про перспективу такої угоди.

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Теги: СНУ, студенти, розкопки, Старе місто
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