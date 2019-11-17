Студенти СНУ зможуть долучитись до розкопок в Старому місті

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4 червня Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки в особі ректора Анатолія Цьося підписав угоду з Державним історико-культурним заповідником в місті Луцьку в особі заступника директора Державного історико-культурного заповідника Віктора Баюка та студентами ІІІ курсу факультету історії, політології та національної безпеки про здобуття вищої освіти з використанням елементів дуальної форми навчання.
Про це інформує "Волинь. Правда".
Студенти факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки зможуть поєднувати теоретичне навчання з роботою за спеціальністю.
Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось зазначив, що дуальна освіта дозволяє вирішити основне протиріччя – неефективне поєднання теоретичної та практичної освіти.
«Реалізація цього проєкту дозволить студентам ближче познайомитися із працедавцем, а працедавцю дозволить відібрати найбільш талановитих студентів, для того, щоб пізніше працевлаштувати у структурі установи. Така співпраця вигідна для всіх», – сказав ректор.
Проректор з навчальної роботи та рекрутації Юрій Громик зауважив, що Університет Лесі Українки не пасе задніх у процесі впровадження дуальної освіти. Це – перспективний магістральний шляху розвитку вищої освіти, яким, очевидно, будуть рухатися всі виші. Його підтримала і колега, проректорка з навчально-виховної роботи та комунікацій Наталія Благовірна, зауваживши про перспективу такої угоди.
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Про це інформує "Волинь. Правда".
Студенти факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки зможуть поєднувати теоретичне навчання з роботою за спеціальністю.
Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось зазначив, що дуальна освіта дозволяє вирішити основне протиріччя – неефективне поєднання теоретичної та практичної освіти.
«Реалізація цього проєкту дозволить студентам ближче познайомитися із працедавцем, а працедавцю дозволить відібрати найбільш талановитих студентів, для того, щоб пізніше працевлаштувати у структурі установи. Така співпраця вигідна для всіх», – сказав ректор.
Проректор з навчальної роботи та рекрутації Юрій Громик зауважив, що Університет Лесі Українки не пасе задніх у процесі впровадження дуальної освіти. Це – перспективний магістральний шляху розвитку вищої освіти, яким, очевидно, будуть рухатися всі виші. Його підтримала і колега, проректорка з навчально-виховної роботи та комунікацій Наталія Благовірна, зауваживши про перспективу такої угоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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