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Луцьких водіїв попереджають про небезпечний каналізаційний люк на перехресті. ФОТО

Луцьких водіїв попереджають про небезпечний каналізаційний люк на перехресті. ФОТО
У Луцьку на перехресті Шопена-Коперника-Степана Бандери посеред дороги - поламаний каналізаційний люк.

Про це повідомляє ІА "Конкурент"

На телефонний дзвінок видання у житлово-комунальному господарстві не відповіли.

Частина люка відламалась і провалилась. Жодного попереджувального знака на місці немає.

Луцьких водіїв попереджають про небезпечний каналізаційний люк на перехресті. ФОТО
Луцьких водіїв попереджають про небезпечний каналізаційний люк на перехресті. ФОТО
Луцьких водіїв попереджають про небезпечний каналізаційний люк на перехресті. ФОТО

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Теги: люк, перехрестя, дорога
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