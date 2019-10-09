Луцьких водіїв попереджають про небезпечний каналізаційний люк на перехресті. ФОТО





Про це повідомляє



На телефонний дзвінок видання у житлово-комунальному господарстві не відповіли.



Частина люка відламалась і провалилась. Жодного попереджувального знака на місці немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті Шопена-Коперника-Степана Бандери посеред дороги - поламаний каналізаційний люк.Про це повідомляє ІА "Конкурент" На телефонний дзвінок видання у житлово-комунальному господарстві не відповіли.Частина люка відламалась і провалилась. Жодного попереджувального знака на місці немає.

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