Луцьких водіїв попереджають про небезпечний каналізаційний люк на перехресті. ФОТО
Сьогодні, 07:39
У Луцьку на перехресті Шопена-Коперника-Степана Бандери посеред дороги - поламаний каналізаційний люк.
Про це повідомляє ІА "Конкурент"
На телефонний дзвінок видання у житлово-комунальному господарстві не відповіли.
Частина люка відламалась і провалилась. Жодного попереджувального знака на місці немає.
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Про це повідомляє ІА "Конкурент"
На телефонний дзвінок видання у житлово-комунальному господарстві не відповіли.
Частина люка відламалась і провалилась. Жодного попереджувального знака на місці немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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