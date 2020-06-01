вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні запровадять програму гарантованого мінімального доходу

В Україні запровадять програму гарантованого мінімального доходу
Кабінет міністрів покращить програму соціальної підтримки населення, створивши цільову програму Гарантованого мінімального доходу.

Про це повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що програма покликана “ефективно допомагати бідним та вразливим домогосподарствам”.

У нову схему будуть об’єднані окремі існуючі соціальні виплати, в тому числі допомога із безробіття.

Розмір гарантованого мінімального доходу буде збільшений в порівнянні з нинішніми мінімальними виплатами пенсіонерам і безробітним. Подробиць щодо ГМД поки немає, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення її адресності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гарантований мінімальний дохід, програма, МВФ, соціальна допомога, безробіття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьких водіїв попереджають про небезпечний каналізаційний люк на перехресті. ФОТО
Сьогодні, 07:39
В Україні запровадять програму гарантованого мінімального доходу
Сьогодні, 06:44
У Сумах буревій повалив дерева на автомобілі та будинки. ФОТО
Сьогодні, 05:25
Студенти СНУ зможуть долучитись до розкопок в Старому місті
Сьогодні, 04:12
На Волині хвороби суглобів та м'язів лікуватимуть за новою методикою
Сьогодні, 03:09
Схожі новини
Обмін майбутніми лідерами: волинський ліцеїст навчатиметься в Америці Обмін майбутніми лідерами: волинський ліцеїст навчатиметься в Америці
03 червень, 06:13
Допомогу ми не отримаємо найближчим часом, – луцький політолог про МВФ Допомогу ми не отримаємо найближчим часом, – луцький політолог про МВФ
17 квітень, 21:41
Волинянам буде простіше зареєструватися в центрах зайнятості Волинянам буде простіше зареєструватися в центрах зайнятості
14 квітень, 10:55
Безробітні зможуть отримати 90 тисяч на розвиток бізнесу Безробітні зможуть отримати 90 тисяч на розвиток бізнесу
27 лютий, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьких водіїв попереджають про небезпечний каналізаційний люк на перехресті. ФОТО
Сьогодні, 07:39
 0
В Україні запровадять програму гарантованого мінімального доходу
Сьогодні, 06:44
 0
У Сумах буревій повалив дерева на автомобілі та будинки. ФОТО
Сьогодні, 05:25
 0
Студенти СНУ зможуть долучитись до розкопок в Старому місті
Сьогодні, 04:12
 0
На Волині хвороби суглобів та м'язів лікуватимуть за новою методикою
Сьогодні, 03:09
 0
Медіа
відео
1/8