В Україні запровадять програму гарантованого мінімального доходу
Сьогодні, 06:44
Кабінет міністрів покращить програму соціальної підтримки населення, створивши цільову програму Гарантованого мінімального доходу.
Про це повідомляє Економічна правда.
Зазначається, що програма покликана “ефективно допомагати бідним та вразливим домогосподарствам”.
У нову схему будуть об’єднані окремі існуючі соціальні виплати, в тому числі допомога із безробіття.
Розмір гарантованого мінімального доходу буде збільшений в порівнянні з нинішніми мінімальними виплатами пенсіонерам і безробітним. Подробиць щодо ГМД поки немає, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення її адресності.
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Про це повідомляє Економічна правда.
Зазначається, що програма покликана “ефективно допомагати бідним та вразливим домогосподарствам”.
У нову схему будуть об’єднані окремі існуючі соціальні виплати, в тому числі допомога із безробіття.
Розмір гарантованого мінімального доходу буде збільшений в порівнянні з нинішніми мінімальними виплатами пенсіонерам і безробітним. Подробиць щодо ГМД поки немає, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення її адресності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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