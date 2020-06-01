В Україні запровадять програму гарантованого мінімального доходу





Про це повідомляє



Зазначається, що програма покликана “ефективно допомагати бідним та вразливим домогосподарствам”.



У нову схему будуть об’єднані окремі існуючі соціальні виплати, в тому числі допомога із безробіття.



Розмір гарантованого мінімального доходу буде збільшений в порівнянні з нинішніми мінімальними виплатами пенсіонерам і безробітним. Подробиць щодо ГМД поки немає, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення її адресності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів покращить програму соціальної підтримки населення, створивши цільову програму Гарантованого мінімального доходу.Про це повідомляє Економічна правда Зазначається, що програма покликана “ефективно допомагати бідним та вразливим домогосподарствам”.У нову схему будуть об’єднані окремі існуючі соціальні виплати, в тому числі допомога із безробіття.Розмір гарантованого мінімального доходу буде збільшений в порівнянні з нинішніми мінімальними виплатами пенсіонерам і безробітним. Подробиць щодо ГМД поки немає, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення її адресності.

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