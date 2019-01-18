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У Луцьку комунальні приміщення продадуть з аукціону

У Луцьку комунальні приміщення продадуть з аукціону
У Луцьку пропонують виставити на аукціони нежитлові приміщення по проспекту Соборності та вулиці Парковій.

Про це йшла мова під час засідання постійної комісії з питань комунального майна та приватизації пише «Волинь UA».

Комісія підтримала проєкт рішення щодо включення нежитлового приміщення площею 126 кв метрів на проспекті Соборності, 7в до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом проведення аукціону без умов.

Також депутати проголосували за приватизацію нежитлового приміщення площею 26,8 кв метрів по вулиці Паркова,7. Цей об'єкт також продадуть з аукціону.

Водночас комісія не підтримала приватизацію нежитлового приміщення площею 128,4 кв метра на проспекті Волі, 27а шляхом продажу на аукціоні без умов.

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Теги: комунальне майно, нежитлове приміщення, аукціон
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