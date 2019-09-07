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У Сумах буревій повалив дерева на автомобілі та будинки. ФОТО

У Сумах буревій повалив дерева на автомобілі та будинки. ФОТО
Буревій у Сумах 4 червня розпочався близько 18.00 та за 40 хвилин знеструмив центр міста та спричинив транспортний колапс.

Про це пишуть Факти.

Через обрив контактної мережі у декількох районах одразу шість маршрутів тролейбусів вимушені були припинити рух.

Сильний вітер також валив дерева на автомобілі та будівлі у місті. Рятувальники ДСНС визволяли з полону Mitsubіshі, Peugeot та ВАЗ.

Очевидці зняли, що на вул. Охтирській вітер вирвав дерево з корінням та жбурнув його на проїжджу частину.

У Сумах буревій повалив дерева на автомобілі та будинки. ФОТО
У Сумах буревій повалив дерева на автомобілі та будинки. ФОТО
У Сумах буревій повалив дерева на автомобілі та будинки. ФОТО
У Сумах буревій повалив дерева на автомобілі та будинки. ФОТО
У Сумах буревій повалив дерева на автомобілі та будинки. ФОТО
У Сумах буревій повалив дерева на автомобілі та будинки. ФОТО

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Теги: Суми, негода, буревій, дерева
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