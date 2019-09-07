У Сумах буревій повалив дерева на автомобілі та будинки. ФОТО
Сьогодні, 05:25
Буревій у Сумах 4 червня розпочався близько 18.00 та за 40 хвилин знеструмив центр міста та спричинив транспортний колапс.
Про це пишуть Факти.
Через обрив контактної мережі у декількох районах одразу шість маршрутів тролейбусів вимушені були припинити рух.
Сильний вітер також валив дерева на автомобілі та будівлі у місті. Рятувальники ДСНС визволяли з полону Mitsubіshі, Peugeot та ВАЗ.
Очевидці зняли, що на вул. Охтирській вітер вирвав дерево з корінням та жбурнув його на проїжджу частину.
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Про це пишуть Факти.
Через обрив контактної мережі у декількох районах одразу шість маршрутів тролейбусів вимушені були припинити рух.
Сильний вітер також валив дерева на автомобілі та будівлі у місті. Рятувальники ДСНС визволяли з полону Mitsubіshі, Peugeot та ВАЗ.
Очевидці зняли, що на вул. Охтирській вітер вирвав дерево з корінням та жбурнув його на проїжджу частину.
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