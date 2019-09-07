У Сумах буревій повалив дерева на автомобілі та будинки. ФОТО





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Через обрив контактної мережі у декількох районах одразу шість маршрутів тролейбусів вимушені були припинити рух.



Сильний вітер також валив дерева на автомобілі та будівлі у місті. Рятувальники ДСНС визволяли з полону Mitsubіshі, Peugeot та ВАЗ.



Очевидці зняли, що на вул. Охтирській вітер вирвав дерево з корінням та жбурнув його на проїжджу частину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Буревій у Сумах 4 червня розпочався близько 18.00 та за 40 хвилин знеструмив центр міста та спричинив транспортний колапс.Про це пишуть Факти Через обрив контактної мережі у декількох районах одразу шість маршрутів тролейбусів вимушені були припинити рух.Сильний вітер також валив дерева на автомобілі та будівлі у місті. Рятувальники ДСНС визволяли з полону Mitsubіshі, Peugeot та ВАЗ.Очевидці зняли, що на вул. Охтирській вітер вирвав дерево з корінням та жбурнув його на проїжджу частину.

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