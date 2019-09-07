Помер волинський боєць УПА

Помер воїн Української повстанської армії з ВолиніСумну звістку повідомила представниця Інституту національної пам'ятіПохорон відбудеться завтра, 6 червня, об 11:00 у Володимирі-Волинському.висловлює щирі співчуття близьким та рідним Петра Пилиповича.Петро Мартинюк народився 23 серпня 1922-го в селі Роговичі Горохівського повіту Волинського воєводства, зараз – Локачинський район на Волині. Український громадський та військовий діяч, ветеран УПА на псевдо “Дуб”, кавалер державного ордену “За мужність” III ступеня, кавалер ордену Володимира Великого III ступеня та почесний громадянин Володимира-Волинського. Брав участь у боях УПА з нацистами, в одному з яких отримав важке поранення, після чого очолив референтуру Служби безпеки УПА із підбору кадрів на навчання.У січні 1945 року Петра Мартинюка вистежили й заарештували органи НКВС. Йому дали 10 років ув’язнення, яке відбував у норильских таборах ГУЛАГу, а до цього – 5,5 місяців очікування у камері смертників у Харкові. Після закінчення терміну отримав додаткових 5 років неволі за участь у 1953 році у Норильському повстанні. У кінці 1980-х Петро Мартинюк був активним членом Народного руху України.Цьогоріч Петру Мартинюку вручили документи про реабілітацію.