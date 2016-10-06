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У Луцьку посеред ночі торгували алкоголем

У Луцьку посеред ночі торгували алкоголем
У Луцьку виявили 4 випадки незаконного продажу алкоголю у заборонений час.

Про це інформує департамент муніципальної варти на своїй сторінці у Facebook.

Цього разу порушення зафіксували у магазинах та кіосках по проспектах Волі,Соборності, вулицях Кравчука та Словацького.

На продавців склали протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за вказані порушення складає від 1700 до 6800 грн.

Нагадаємо, що продаж алкоголю заборонений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.04.2011 № 9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» із змінами час з 22.00 до 08.00.

У Луцьку посеред ночі торгували алкоголем
У Луцьку посеред ночі торгували алкоголем
У Луцьку посеред ночі торгували алкоголем
У Луцьку посеред ночі торгували алкоголем
У Луцьку посеред ночі торгували алкоголем


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Теги: алкоголь, муніципали, заборона, продаж, порушення
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