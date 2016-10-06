У Луцьку посеред ночі торгували алкоголем





Про це



Цього разу порушення зафіксували у магазинах та кіосках по проспектах Волі,Соборності, вулицях Кравчука та Словацького.



На продавців склали протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за вказані порушення складає від 1700 до 6800 грн.



Нагадаємо, що продаж алкоголю заборонений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.04.2011 № 9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» із змінами час з 22.00 до 08.00.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку виявили 4 випадки незаконного продажу алкоголю у заборонений час.Про це інформує департамент муніципальної варти на своїй сторінці у Facebook.Цього разу порушення зафіксували у магазинах та кіосках по проспектах Волі,Соборності, вулицях Кравчука та Словацького.На продавців склали протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за вказані порушення складає від 1700 до 6800 грн.Нагадаємо, що продаж алкоголю заборонений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.04.2011 № 9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» із змінами час з 22.00 до 08.00.

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