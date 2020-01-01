Сьогодні, 5 червня, українці зможуть спостерігати місячне затемнення
Сьогодні, 18:18
Сьогодні, 5 червня, відбудеться місячне затемнення, яких у цьому році буде шість.
Це затемнення побачать жителі Європи (в тому числі і українці, якщо дозволить погода), Азії, Африки і Австралії, акваторії Тихого, Атлантичного і Індійського океанів, Антарктиди,- пише УНІАН.
Затемнення почнеться о 20:45 за київським часом і завершиться о 00:04. Максимальна фаза очікується о 22:24.
Сьогоднішнє затемнення збігається з повним місяцем, тому його можна буде добре розглянути. Проте в півтінь зануриться тільки 59% Місяця, він не стане червоного кольору. Колір Місяця близько середини затемнення може стати схожим на колір чаю. Відзначають, що наступне місячне затемнення відбудеться через місяць - 5 липня.
Однак воно буде слабшим і його буде практично неможливо розгледіти без спеціального обладнання.
У цьому році людям належить побачити відразу 13 повних місяців, кілька супермісяців, один"блакитний Місяць", поцілунок планет, вражаючі зорепади і повне сонячне затемнення. Частина цих подій уже відбулася, однак землян чекає повне сонячне затемнення. 14 грудня Місяць виявиться рівно між нами і Сонцем, і на Землю ляже місячна тінь.
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Це затемнення побачать жителі Європи (в тому числі і українці, якщо дозволить погода), Азії, Африки і Австралії, акваторії Тихого, Атлантичного і Індійського океанів, Антарктиди,- пише УНІАН.
Затемнення почнеться о 20:45 за київським часом і завершиться о 00:04. Максимальна фаза очікується о 22:24.
Сьогоднішнє затемнення збігається з повним місяцем, тому його можна буде добре розглянути. Проте в півтінь зануриться тільки 59% Місяця, він не стане червоного кольору. Колір Місяця близько середини затемнення може стати схожим на колір чаю. Відзначають, що наступне місячне затемнення відбудеться через місяць - 5 липня.
Однак воно буде слабшим і його буде практично неможливо розгледіти без спеціального обладнання.
У цьому році людям належить побачити відразу 13 повних місяців, кілька супермісяців, один"блакитний Місяць", поцілунок планет, вражаючі зорепади і повне сонячне затемнення. Частина цих подій уже відбулася, однак землян чекає повне сонячне затемнення. 14 грудня Місяць виявиться рівно між нами і Сонцем, і на Землю ляже місячна тінь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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