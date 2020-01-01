Ранок 5 червня: в Україні – 553 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 24





За даними ЦГЗ, станом на 9 ранку 5 червня в Україні 25964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки. Загалом проведено 403 551 тестування методом ПЛР. Про це йдеться на сторінці



Наразі коронавірусну хворобу виявили:



Вінницька область — 1093 випадки;

Волинська область — 1008 випадків;

Дніпропетровська область — 960 випадків;

Донецька область — 195 випадків;

Житомирська область — 855 випадків;

Закарпатська область — 1280 випадків;

Запорізька область — 477 випадків;

Івано-Франківська область — 1507 випадків;

Кіровоградська область — 538 випадків;

м. Київ — 3292 випадки;

Київська область — 1711 випадків;

Львівська область — 1988 випадків;

Луганська область — 51 випадок;

Миколаївська область — 307 випадків;

Одеська область — 970 випадків;

Полтавська область — 272 випадки;

Рівненська область — 1962 випадки;

Сумська область — 188 випадків;

Тернопільська область — 1233 випадки;

Харківська область — 1196 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 501 випадок;

Чернівецька область — 3519 випадків;

Черкаська область — 432 випадки;

Чернігівська область — 250 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 червня 2020 року до Центру надійшло 1043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 63343 повідомлення про підозру на COVID-19.

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