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Стало відомо, як саме штрафуватимуть власників «євроблях» за перевищення швидкості

Стало відомо, як саме штрафуватимуть власників «євроблях» за перевищення швидкості
Власники автомобілів з іноземною реєстрацією не будуть отримувати за місцем проживання штрафи за перевищення швидкості, зафіксовані камерами автоматичної фіксації правопорушень, які встановили в Києві і вже почали штрафувати порушників. Водночас інформацію про штрафи будуть передаватися в Державну прикордонну службу.

Про це Українським Новинам повідомили в патрульній поліції.

"Інформація про штрафи ("євроблях") буде передаватися співробітникам прикордонної служби і такі власники будуть оплачувати штрафи при виїзді за кордон", - сказали у відомстві.

В патрульній поліції зазначили, що поки такі водії не сплатять штрафи, вони не зможуть виїхати з України.

У відомстві зазначили, що таким водіям штрафи за перевищення швидкості, встановлені на основі автоматичної фіксації, за місцем проживання не приходять.

Тим часом, МВС заперечує нерозпізнавання системою автоматичної фіксації порушень ПДР автомобілів з літерними номерами.

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Теги: євробляхи, штрафи, українці, кордон
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