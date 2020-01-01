Стало відомо, як саме штрафуватимуть власників «євроблях» за перевищення швидкості





Про це



"Інформація про штрафи ("євроблях") буде передаватися співробітникам прикордонної служби і такі власники будуть оплачувати штрафи при виїзді за кордон", - сказали у відомстві.



В патрульній поліції зазначили, що поки такі водії не сплатять штрафи, вони не зможуть виїхати з України.



У відомстві зазначили, що таким водіям штрафи за перевищення швидкості, встановлені на основі автоматичної фіксації, за місцем проживання не приходять.



Тим часом, МВС заперечує нерозпізнавання системою автоматичної фіксації порушень ПДР автомобілів з літерними номерами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власники автомобілів з іноземною реєстрацією не будуть отримувати за місцем проживання штрафи за перевищення швидкості, зафіксовані камерами автоматичної фіксації правопорушень, які встановили в Києві і вже почали штрафувати порушників. Водночас інформацію про штрафи будуть передаватися в Державну прикордонну службу.Про це Українським Новинам повідомили в патрульній поліції."Інформація про штрафи ("євроблях") буде передаватися співробітникам прикордонної служби і такі власники будуть оплачувати штрафи при виїзді за кордон", - сказали у відомстві.В патрульній поліції зазначили, що поки такі водії не сплатять штрафи, вони не зможуть виїхати з України.У відомстві зазначили, що таким водіям штрафи за перевищення швидкості, встановлені на основі автоматичної фіксації, за місцем проживання не приходять.Тим часом, МВС заперечує нерозпізнавання системою автоматичної фіксації порушень ПДР автомобілів з літерними номерами.

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