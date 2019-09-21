У Рівному підліток зґвалтував 12-річну дівчину і виклав відео в інтернет





Ролик побачила не лише вся школа, а й рідні дівчинки: малолітньому кривднику обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, - пишуть



За словами учнів школи, хлопець знімав відео для того, аби довести, що він справді зустрічається із семикласницею.



"Він те відео скидав всім. Хвалився, казав, що дуже крутий. У нас це відео бачили всі старшокласники, сміялися і передавали один одному. Але ми всі шоковані. Дівчинка навчається у 7 класі", – розповіла одна із учениць школи.



Правоохоронці розповіли, що 14-річний хлопець познайомився зі своєю жертвою в соціальній мережі Instagram, а за декілька днів вони вирішили зустрітися вживу. Однак своєї вини юнак не визнає.



"Факт розповсюдження відео був, наразі у Рівненському відділі поліції наявне кримінальне провадження по факту розповсюдження відео. Про те, чи наявні елементи порнографічного характеру, встановить експертиза", – повідомила прокурор Рівненської місцевої прокуратури Ілона Ютовець.



І хоча підозрюваний у зґвалтуванні школярки й сам неповнолітній, однак він уже досягнув віку кримінальної відповідальності. Якщо його вина буде доведена у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному 14-річний підліток зняв та поширив відео, де ґвалтує свою 12-річну подругу у під’їзді багатоповерхівки.Ролик побачила не лише вся школа, а й рідні дівчинки: малолітньому кривднику обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, - пишуть Факти За словами учнів школи, хлопець знімав відео для того, аби довести, що він справді зустрічається із семикласницею."Він те відео скидав всім. Хвалився, казав, що дуже крутий. У нас це відео бачили всі старшокласники, сміялися і передавали один одному. Але ми всі шоковані. Дівчинка навчається у 7 класі", – розповіла одна із учениць школи.Правоохоронці розповіли, що 14-річний хлопець познайомився зі своєю жертвою в соціальній мережі Instagram, а за декілька днів вони вирішили зустрітися вживу. Однак своєї вини юнак не визнає."Факт розповсюдження відео був, наразі у Рівненському відділі поліції наявне кримінальне провадження по факту розповсюдження відео. Про те, чи наявні елементи порнографічного характеру, встановить експертиза", – повідомила прокурор Рівненської місцевої прокуратуриІ хоча підозрюваний у зґвалтуванні школярки й сам неповнолітній, однак він уже досягнув віку кримінальної відповідальності. Якщо його вина буде доведена у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

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