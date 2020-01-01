Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 5 червня
Сьогодні, 10:31
За останню добу на Волині зареєстрували 24 нових випадки захворювання на COVID-19, з них 1 у дитини та 4 у медичних працівників.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Нові випадки зареєстрували: м. Луцьк – 11, Луцький район – 3, м.Ковель – 2, Ківерцівський район – 2, по одному випадку зареєстрували в Любешівському, Володимир-Волинському, Іванничівському, Ковельському, Любомльському та Шацькому районах.
Одужало 2 особи. Один випадок хвороби завершились летально (м.Нововолинськ).
Загалом станом на 10.00 5 червня в області зареєстрували 1008 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 75 у дітей та 205 у медичних працівників. Одужало 294 особи, з них 25 дітей та 64 медичних працівники.
30 випадків хвороби завершились летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Нові випадки зареєстрували: м. Луцьк – 11, Луцький район – 3, м.Ковель – 2, Ківерцівський район – 2, по одному випадку зареєстрували в Любешівському, Володимир-Волинському, Іванничівському, Ковельському, Любомльському та Шацькому районах.
Одужало 2 особи. Один випадок хвороби завершились летально (м.Нововолинськ).
Загалом станом на 10.00 5 червня в області зареєстрували 1008 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 75 у дітей та 205 у медичних працівників. Одужало 294 особи, з них 25 дітей та 64 медичних працівники.
30 випадків хвороби завершились летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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