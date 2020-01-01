Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 5 червня

За останню добу на Волині зареєстрували 24 нових випадки захворювання на COVID-19, з них 1 у дитини та 4 у медичних працівників.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Нові випадки зареєстрували: м. Луцьк – 11, Луцький район – 3, м.Ковель – 2, Ківерцівський район – 2, по одному випадку зареєстрували в Любешівському, Володимир-Волинському, Іванничівському, Ковельському, Любомльському та Шацькому районах.Одужало 2 особи. Один випадок хвороби завершились летально (м.Нововолинськ).Загалом станом на 10.00 5 червня в області зареєстрували 1008 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 75 у дітей та 205 у медичних працівників. Одужало 294 особи, з них 25 дітей та 64 медичних працівники.30 випадків хвороби завершились летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.