Жінка за кермом Ford збила 16-річну дівчину: подробиці аварії у Володимирі





Нагадаємо, що на вулиці Луцькій 44-річна жителька району,



У результаті автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



За цим фактом ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському внаслідок ДТП постраждала 16-річна дівчина.Нагадаємо, що на вулиці Луцькій 44-річна жителька району, керуючи автомобілем Ford Focus, збила пішохода – 16-річну місцеву жительку. - пише ГУНП у Волинській області.У результаті автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.За цим фактом ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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