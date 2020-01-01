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Жінка за кермом Ford збила 16-річну дівчину: подробиці аварії у Володимирі

Жінка за кермом Ford збила 16-річну дівчину: подробиці аварії у Володимирі
У Володимирі-Волинському внаслідок ДТП постраждала 16-річна дівчина.

Нагадаємо, що на вулиці Луцькій 44-річна жителька району, керуючи автомобілем Ford Focus, збила пішохода – 16-річну місцеву жительку. - пише ГУНП у Волинській області.

У результаті автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

За цим фактом ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.




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Теги: аварія, дівчина, Володимир
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