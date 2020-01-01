На Волині не можна відкривати кафе та ресторани, – МОЗ

Волинь увійшла до списку регіонів, де не повинні дозволити відкривати заклади громадського харчування.Про це йшлося під час брифінгу Міністерства охорони здоров’я сьогодні, 5 червня.Головний санітарний лікар Україниповідомив, що Київ, Чернівецька, Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська області не проходять до наступного етапу зняття карантину з 5 червня через кількість заражених коронавірусом.«В цих областях рішенням комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не повинно бути дозволено відкриватися закладам громадського харчування. Якщо заклади будуть відкриватися, це буде порушенням постанови Кабміну про введення адаптивного карантину», - сказав Ляшко.Нагадаємо, станом на 5 червня на Волині – 1008 випадків коронавірусу. За останні два дні в області фіксують понад 20 нових випадки недуги щоденно.Зауважимо, послаблення карантинних обмежень можливе за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні:1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) складає менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення в період умовного піку епідемії на території України + 50%);2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання);3) охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності — тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 000 населення.