вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Затримали волинянина, який напав на жінку і викрав золотий ланцюжок

Затримали волинянина, який напав на жінку і викрав золотий ланцюжок
Днями у Нововолинську грабіжник викрав золотий ланцюжок, зірвавши його з шиї потерпілої.

Після проведення низки слідчих дій поліцейські встановили особу викрадача. Ним виявився 20-річний мешканець Нововолинська, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину: йому загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грабіжник, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
80% людей повернуться до роботи, – інвестиційний банкір про ситуацію із безробіттям в Україні
Сьогодні, 11:32
У Рівному вогнеборці врятували двох дітей під час пожежі в багатоквартирному будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
Затримали волинянина, який напав на жінку і викрав золотий ланцюжок
Сьогодні, 11:16
У Володимирі-Волинському громадський транспорт не курсуватиме із 6 червня
Сьогодні, 10:58
На Волині не можна відкривати кафе та ресторани, – МОЗ
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
На Волині затримали злочинця, який був у розшуку На Волині затримали злочинця, який був у розшуку
18 березень, 14:35
У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
Сьогодні, 01:16
Понад 20 пограбувань: де та чого на Волині за добу накрали найбільше Понад 20 пограбувань: де та чого на Волині за добу накрали найбільше
04 червень, 17:40
У Нововолинську легковик збив велосипедиста. ФОТО У Нововолинську легковик збив велосипедиста. ФОТО
04 червень, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вбивство двох українців у Польщі: розкрили мотиви жахливого злочину
Сьогодні, 12:30
 0
У МОЗ розповіли, кому і навіщо роблять два види тестів на коронавірус
Сьогодні, 12:20
 0
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Сьогодні, 12:15
 0
В «Укртелекомі» прокоментували скандал із відмовою обслуговувати абонентів у Луцьку
Сьогодні, 12:12
 0
У Ковельському районі восени відкриють нову амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8