Затримали волинянина, який напав на жінку і викрав золотий ланцюжок
Сьогодні, 11:16
Днями у Нововолинську грабіжник викрав золотий ланцюжок, зірвавши його з шиї потерпілої.
Після проведення низки слідчих дій поліцейські встановили особу викрадача. Ним виявився 20-річний мешканець Нововолинська, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину: йому загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.
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Після проведення низки слідчих дій поліцейські встановили особу викрадача. Ним виявився 20-річний мешканець Нововолинська, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину: йому загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.
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