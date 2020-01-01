Затримали волинянина, який напав на жінку і викрав золотий ланцюжок





Після проведення низки слідчих дій поліцейські встановили особу викрадача. Ним виявився 20-річний мешканець Нововолинська, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.



Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину: йому загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями у Нововолинську грабіжник викрав золотий ланцюжок, зірвавши його з шиї потерпілої.Після проведення низки слідчих дій поліцейські встановили особу викрадача. Ним виявився 20-річний мешканець Нововолинська, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину: йому загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

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