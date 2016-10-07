вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рівному вогнеборці врятували двох дітей під час пожежі в багатоквартирному будинку. ВІДЕО

У Рівному вогнеборці врятували двох дітей під час пожежі в багатоквартирному будинку. ВІДЕО
4 червня о 23:10 на спецлінію «101» надійшло повідомлення про пожежу у багатоквартирному житловому будинку в місті Рівне по вул. С. Бандери.

Про це повідомили на сайті ДСНС України у Facebook.

На місце виклику направили чергові відділення рятувальників рівненського гарнізону ДСНС. Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що горить сміття в підвальному приміщенні під сходинковою клітиною в одному з під'їздів п’ятиповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору.

З квартири на п'ятому поверсі вогнеборці вивели на свіже повітря двох дітей, сестричок. Дівчаткам, коли виводили їх на вулицю, вогнеборці дали кисневі маски, щоб діти не дихали продуктами горіння. Потому до повної ліквідації пожежі діти перебували у пожежному автомобілі під наглядом рятувальників.

Також з четвертого поверху вивели на свіже повітря ще чотирьох дорослих мешканців.

О 23:23 пожежу було локалізували, 23:23 ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

Від ГУ ДСНС залучили 4 одиниці техніки та 16 вогнеборців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, квартира, Рівне, діти, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» – літні знижки на парфуми та косметику*
Сьогодні, 11:40
80% людей повернуться до роботи, – інвестиційний банкір про ситуацію із безробіттям в Україні
Сьогодні, 11:32
У Рівному вогнеборці врятували двох дітей під час пожежі в багатоквартирному будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
Затримали волинянина, який напав на жінку і викрав золотий ланцюжок
Сьогодні, 11:16
У Володимирі-Волинському громадський транспорт не курсуватиме із 6 червня
Сьогодні, 10:58
Схожі новини
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох дітей Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох дітей
07 жовтень, 2016, 04:14
У луцькій квартирі мало не згоріли діти У луцькій квартирі мало не згоріли діти
23 серпень, 2016, 12:25
У Луцьку – пожежа у квартирі на 9-му поверсі будинку. ФОТО У Луцьку – пожежа у квартирі на 9-му поверсі будинку. ФОТО
27 травень, 15:31
Серед ночі у Ківерцях горів трьохквартирний будинок Серед ночі у Ківерцях горів трьохквартирний будинок
22 травень, 11:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вбивство двох українців у Польщі: розкрили мотиви жахливого злочину
Сьогодні, 12:30
 0
У МОЗ розповіли, кому і навіщо роблять два види тестів на коронавірус
Сьогодні, 12:20
 0
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Сьогодні, 12:15
 0
В «Укртелекомі» прокоментували скандал із відмовою обслуговувати абонентів у Луцьку
Сьогодні, 12:12
 0
У Ковельському районі восени відкриють нову амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8