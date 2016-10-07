У Рівному вогнеборці врятували двох дітей під час пожежі в багатоквартирному будинку. ВІДЕО





Про це повідомили на



На місце виклику направили чергові відділення рятувальників рівненського гарнізону ДСНС. Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що горить сміття в підвальному приміщенні під сходинковою клітиною в одному з під'їздів п’ятиповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору.



З квартири на п'ятому поверсі вогнеборці вивели на свіже повітря двох дітей, сестричок. Дівчаткам, коли виводили їх на вулицю, вогнеборці дали кисневі маски, щоб діти не дихали продуктами горіння. Потому до повної ліквідації пожежі діти перебували у пожежному автомобілі під наглядом рятувальників.



Також з четвертого поверху вивели на свіже повітря ще чотирьох дорослих мешканців.



О 23:23 пожежу було локалізували, 23:23 ліквідували. Жертв та постраждалих немає.



Від ГУ ДСНС залучили 4 одиниці техніки та 16 вогнеборців.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 червня о 23:10 на спецлінію «101» надійшло повідомлення про пожежу у багатоквартирному житловому будинку в місті Рівне по вул. С. Бандери.Про це повідомили на сайті ДСНС України у Facebook.На місце виклику направили чергові відділення рятувальників рівненського гарнізону ДСНС. Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що горить сміття в підвальному приміщенні під сходинковою клітиною в одному з під'їздів п’ятиповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору.З квартири на п'ятому поверсі вогнеборці вивели на свіже повітря двох дітей, сестричок. Дівчаткам, коли виводили їх на вулицю, вогнеборці дали кисневі маски, щоб діти не дихали продуктами горіння. Потому до повної ліквідації пожежі діти перебували у пожежному автомобілі під наглядом рятувальників.Також з четвертого поверху вивели на свіже повітря ще чотирьох дорослих мешканців.О 23:23 пожежу було локалізували, 23:23 ліквідували. Жертв та постраждалих немає.Від ГУ ДСНС залучили 4 одиниці техніки та 16 вогнеборців.

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