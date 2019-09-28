Куди поїхати у відпустку в Україні: найкращі місця для відпочинку









Відпочинок біля моря



Бердянськ



Відпочинок в Бердянську підійде всім, оскільки тут є розваги абсолютно на будь-який смак: і яскраві нічні клуби, і затишні пляжі, на яких практично немає людей. У самому місті є кілька музеїв і пам'яток, які можна подивитися під час прогулянки.



Особливою популярністю користуються прогулянки на катері, а також відвідування місцевого аквапарку. Крім того, відпочинок у Бердянську точно влаштує сімей із дітьми, оскільки Азовське море тепле, а берегова лінія дуже плавна.





Одеса



Одеса порадує мандрівників влітку не тільки морем, але і можливістю насолодитися архітектурою. Крім того, практично щодня тут відбуваються різні культурні заходи і з послабленням карантинних заходів у туристів з'явиться можливість їх відвідувати.



Відпочинок в горах



Буковель



Одним із хороших варіантів для відпочинку в горах стане Буковель. Цей популярний курорт сподобається як любителям активного відпочинку, так і тим, хто віддає перевагу неспішним прогулянкам на природі. Буковель зручно розташований, з нього можна дістатися до багатьох інших селищ і невеликих міст Закарпаття та Карпат.



Яремче



Недалеко від Буковеля є невелике містечко Яремче, розташоване на мальовничому березі річки Прут, біля водоспаду Пробій. Тут туристам також запропонують безліч цікавих розваг: гуцульський базар, старовинні церкви, екскурсії в гори і мінізоопарк, який сподобається дітям.



Від Яремчого в пішій доступності є кілька яскравих пам'яток – гора Маковиця, з якої відкривається прекрасний вид, і скелі Довбуша, які розташовані в мальовничому лісі.



Відпочинок у місті



Львів



Тим, хто хоче насолодитися архітектурою, смачною кавою та неспішними прогулянками, абсолютно точно сподобається Львів.



Зазначимо, що у Львові дуже хороша транспортна розв'язка. Так, з міста можна дістатися в безліч цікавих місць: наприклад, у маленьке містечко Дрогобич. Тут буде можливість побачити, як з підземної річки видобувають сіль, а також піднятися на місцеву ратушу й насолодитися краєвидами.



Окремо варто згадати про стародавні дерев'яні церкви в Дрогобичі.



Подорожуючи автомобілем, варто відвідати Олеський замок, який розташований всього за 80 км від Львова.



Всього за 15 км від Олеського замку є не менше яскрава пам'ятка - Підгорецький палац. Поруч із ним розташований костел, на який також слід звернути увагу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна починає відновлювати авіасполучення, яке припинили через пандемію коронавірусу. Але не всі українці захочуть їхати в інші країни – багато хто вирішить відпочити на Батьківщині. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, де можна провести відпустку в Україні та які місця обов'язково варто відвідати.Відпочинок в Бердянську підійде всім, оскільки тут є розваги абсолютно на будь-який смак: і яскраві нічні клуби, і затишні пляжі, на яких практично немає людей. У самому місті є кілька музеїв і пам'яток, які можна подивитися під час прогулянки.Особливою популярністю користуються прогулянки на катері, а також відвідування місцевого аквапарку. Крім того, відпочинок у Бердянську точно влаштує сімей із дітьми, оскільки Азовське море тепле, а берегова лінія дуже плавна.Одеса порадує мандрівників влітку не тільки морем, але і можливістю насолодитися архітектурою. Крім того, практично щодня тут відбуваються різні культурні заходи і з послабленням карантинних заходів у туристів з'явиться можливість їх відвідувати.Одним із хороших варіантів для відпочинку в горах стане Буковель. Цей популярний курорт сподобається як любителям активного відпочинку, так і тим, хто віддає перевагу неспішним прогулянкам на природі. Буковель зручно розташований, з нього можна дістатися до багатьох інших селищ і невеликих міст Закарпаття та Карпат.Недалеко від Буковеля є невелике містечко Яремче, розташоване на мальовничому березі річки Прут, біля водоспаду Пробій. Тут туристам також запропонують безліч цікавих розваг: гуцульський базар, старовинні церкви, екскурсії в гори і мінізоопарк, який сподобається дітям.Від Яремчого в пішій доступності є кілька яскравих пам'яток – гора Маковиця, з якої відкривається прекрасний вид, і скелі Довбуша, які розташовані в мальовничому лісі.Тим, хто хоче насолодитися архітектурою, смачною кавою та неспішними прогулянками, абсолютно точно сподобається Львів.Зазначимо, що у Львові дуже хороша транспортна розв'язка. Так, з міста можна дістатися в безліч цікавих місць: наприклад, у маленьке містечко. Тут буде можливість побачити, як з підземної річки видобувають сіль, а також піднятися на місцеву ратушу й насолодитися краєвидами.Окремо варто згадати про стародавні дерев'яні церкви в Дрогобичі.Подорожуючи автомобілем, варто відвідати Олеський замок, який розташований всього за 80 км від Львова.Всього за 15 км від Олеського замку є не менше яскрава пам'ятка - Підгорецький палац. Поруч із ним розташований костел, на який також слід звернути увагу.

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