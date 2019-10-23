У Ковельському районі восени відкриють нову амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 12:00
В селі Тойкут Ковельського району зводять амбулаторію загальної практики сімейної медицини.
За кошти субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості в селі Тойкут в грудні 2019-го року розпочали будівництво амбулаторії ЗПСМ. Хід будівельних робіт днями оглянув голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, інформує пресслужба Волинської ОДА.
Як розповіли представники місцевої влади, будівельна готовність об'єта на сьогодні вже близько 90-та відсотків.
«Проживає у нас на території сільської ради 1300 чоловік. Поруч є старенький фельдшерсько-акушерський, який закриємо, як добудуємо амбулаторію, яка обслуговуватиме усю сільську раду. Гадаю, що завершать роботи влітку. Сільський бюджет долучався до цього також. Ми спочатку виготовили документацію – 150 тис. грн дала сільська рада і 140 тис. грн дав район. Ще 10 відсотків від загальної суми ми дали на співфінансування. Амбулаторія дуже потрібна, адже це новий об’єкт та нові робочі місця» - відзначив Тойкутівський сільській голова Віталій Грицюк.
Загальна кошторисна вартість 9 млн 468 тисяч гривень. Зауважують, що за проектом в амбулаторії передбачили житло для сімейного лікаря. Очікувана дата введення в експлуатацію – вересень 2020 року.
«Дуже масштабна робота проведена за такий невеликий період часу. Ви молодці. Приємно знати, що незабаром до місцеві жителі зможуть відвідувати новий сучасний медзаклад», - сказав Юрій Погуляйко, оглянувши об’єкт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За кошти субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості в селі Тойкут в грудні 2019-го року розпочали будівництво амбулаторії ЗПСМ. Хід будівельних робіт днями оглянув голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, інформує пресслужба Волинської ОДА.
Як розповіли представники місцевої влади, будівельна готовність об'єта на сьогодні вже близько 90-та відсотків.
«Проживає у нас на території сільської ради 1300 чоловік. Поруч є старенький фельдшерсько-акушерський, який закриємо, як добудуємо амбулаторію, яка обслуговуватиме усю сільську раду. Гадаю, що завершать роботи влітку. Сільський бюджет долучався до цього також. Ми спочатку виготовили документацію – 150 тис. грн дала сільська рада і 140 тис. грн дав район. Ще 10 відсотків від загальної суми ми дали на співфінансування. Амбулаторія дуже потрібна, адже це новий об’єкт та нові робочі місця» - відзначив Тойкутівський сільській голова Віталій Грицюк.
Загальна кошторисна вартість 9 млн 468 тисяч гривень. Зауважують, що за проектом в амбулаторії передбачили житло для сімейного лікаря. Очікувана дата введення в експлуатацію – вересень 2020 року.
«Дуже масштабна робота проведена за такий невеликий період часу. Ви молодці. Приємно знати, що незабаром до місцеві жителі зможуть відвідувати новий сучасний медзаклад», - сказав Юрій Погуляйко, оглянувши об’єкт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
яка загальна площа приміщення? Та земельної ділянки
Вибір редактора
Останні новини
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Сьогодні, 12:15
У Ковельському районі восени відкриють нову амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У «ПортCity» – літні знижки на парфуми та косметику*
Сьогодні, 11:40