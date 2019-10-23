У Ковельському районі восени відкриють нову амбулаторію. ФОТО





За кошти субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості в селі Тойкут в грудні 2019-го року розпочали будівництво амбулаторії ЗПСМ. Хід будівельних робіт днями оглянув голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко,



Як розповіли представники місцевої влади, будівельна готовність об'єта на сьогодні вже близько 90-та відсотків.



«Проживає у нас на території сільської ради 1300 чоловік. Поруч є старенький фельдшерсько-акушерський, який закриємо, як добудуємо амбулаторію, яка обслуговуватиме усю сільську раду. Гадаю, що завершать роботи влітку. Сільський бюджет долучався до цього також. Ми спочатку виготовили документацію – 150 тис. грн дала сільська рада і 140 тис. грн дав район. Ще 10 відсотків від загальної суми ми дали на співфінансування. Амбулаторія дуже потрібна, адже це новий об’єкт та нові робочі місця» - відзначив Тойкутівський сільській голова Віталій Грицюк.



Загальна кошторисна вартість 9 млн 468 тисяч гривень. Зауважують, що за проектом в амбулаторії передбачили житло для сімейного лікаря. Очікувана дата введення в експлуатацію – вересень 2020 року.



«Дуже масштабна робота проведена за такий невеликий період часу. Ви молодці. Приємно знати, що незабаром до місцеві жителі зможуть відвідувати новий сучасний медзаклад», - сказав Юрій Погуляйко, оглянувши об’єкт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Тойкут Ковельського району зводять амбулаторію загальної практики сімейної медицини.За кошти субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості в селі Тойкут в грудні 2019-го року розпочали будівництво амбулаторії ЗПСМ. Хід будівельних робіт днями оглянув голова облдержадміністрації інформує пресслужба Волинської ОДА.Як розповіли представники місцевої влади, будівельна готовність об'єта на сьогодні вже близько 90-та відсотків.«Проживає у нас на території сільської ради 1300 чоловік. Поруч є старенький фельдшерсько-акушерський, який закриємо, як добудуємо амбулаторію, яка обслуговуватиме усю сільську раду. Гадаю, що завершать роботи влітку. Сільський бюджет долучався до цього також. Ми спочатку виготовили документацію – 150 тис. грн дала сільська рада і 140 тис. грн дав район. Ще 10 відсотків від загальної суми ми дали на співфінансування. Амбулаторія дуже потрібна, адже це новий об’єкт та нові робочі місця» - відзначив Тойкутівський сільській голова Віталій Грицюк.Загальна кошторисна вартість 9 млн 468 тисяч гривень. Зауважують, що за проектом в амбулаторії передбачили житло для сімейного лікаря. Очікувана дата введення в експлуатацію – вересень 2020 року.«Дуже масштабна робота проведена за такий невеликий період часу. Ви молодці. Приємно знати, що незабаром до місцеві жителі зможуть відвідувати новий сучасний медзаклад», - сказав Юрій Погуляйко, оглянувши об’єкт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію