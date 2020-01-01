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У МОЗ розповіли, кому і навіщо роблять два види тестів на коронавірус

У МОЗ розповіли, кому і навіщо роблять два види тестів на коронавірус
В Україні за минулу добу провели рекордну кількість ПЛР-тестувань на COVID-19.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко пише "Уніан".

"За минулу добу лабораторними центрами Міністерства охорони здоров'я спільно з іншими лабораторіями проведено рекордну кількість ПЛР-тестувань - це 11 тис. 100 досліджень. Це найбільша кількість за останній період", - розповів Ляшко.

Він також нагадав алгоритм, за яким в Україні проводяться тестування на коронавірусну хворобу.

"Зараз діють дві методології дослідження: полімеразна ланцюгова реакція і імуноферментний аналіз. Якщо виявляються пацієнти з ознаками коронавірусної хвороби та з пневмонією, у першу чергу у них забирається матеріал для проведення ПЛР. Якщо ПЛР показує негативний результат, у хворих забирається кров для проведення імуноферментного аналізу. А також у разі, якщо взяли біоматеріал і немає можливості провести дослідження впродовж першої доби, є черга на проведення дослідження або лабораторія тимчасово не працює, то тоді одразу забирається додатково матеріал для проведення ІФА", - пояснив заступник міністра.

За його словами, якщо у людини, яка контактувала з хворим на СOVID-19, немає симптомів, то на 14-й день після контакту їй проводять ПЛР або ІФА-тест, якщо немає можливості провести ПЛР-тестування впродовж доби.

Ляшко уточнив, що всім пацієнтам перед плановими операціями проводиться ІФА-тестування, а якщо воно показало позитивний результат, пацієнту проводять ПЛР-тестування. Тести імуноферментного аналізу не використовуються для встановлення діагнозу, але допомагають у підтвердженні результатів.

Крім того, тестування на COVID-19 проводиться людям з груп ризику: працівникам силових структур та медпрацівникам.




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Теги: тестування, коронавірус, МОЗ
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