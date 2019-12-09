Вбивство двох українців у Польщі: розкрили мотиви жахливого злочину





Про це повідомляє



Відомо, що обоє загиблих тут були працевлаштовані і мали наступного дня повертатися на батьківщину, бо закінчилися візи. Останній вечір перед від'їздом, вони провели в компанії інших співробітників, але все закінчилося трагічно.



Один із їхніх співвітчизників, дізнавшись, що чоловіки повертаюся додому і мають при собі гроші, вирішив їх пограбувати. Він прослідкував за першою жертвою до бараку, а коли та лягла спати, сховався в туалеті й вирішив почекати на другого чоловіка. Коли той увійшов всередину, нападник завдав йому 18 ударів ножем у грудну клітку та живіт.



Шарпанина розбудила іншого українця, після чого нападник перерізав йому горло і завдав кілька ударів ножем.



Здобиччю було всього 200 доларів та куртка одного з убитих. Як встановило слідство, на гроші винуватець злочину купив горілку та наркотики. За словами свідків, чоловік постійно витрачав так зароблене. Слідство також встановило, що перед подвійним вбивством йому вдалося вкрасти 4 000 злотих в інших співвітчизників, поки ті були на роботі.



Обвинувальний акт вже надійшов до Окружного суду в Любліні. 37-річний українець визнав свою провину, але відмовився від пояснень. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі деталі вбивства двох українців, яке сталося в грудні 2019 року на території розплідника дерев та кущів у місцевості Доброславув неподалік Пулав (Польща).Про це повідомляє Yavp.pl з посиланням на dziennikwschodni.pl.Відомо, що обоє загиблих тут були працевлаштовані і мали наступного дня повертатися на батьківщину, бо закінчилися візи. Останній вечір перед від'їздом, вони провели в компанії інших співробітників, але все закінчилося трагічно.Один із їхніх співвітчизників, дізнавшись, що чоловіки повертаюся додому і мають при собі гроші, вирішив їх пограбувати. Він прослідкував за першою жертвою до бараку, а коли та лягла спати, сховався в туалеті й вирішив почекати на другого чоловіка. Коли той увійшов всередину, нападник завдав йому 18 ударів ножем у грудну клітку та живіт.Шарпанина розбудила іншого українця, після чого нападник перерізав йому горло і завдав кілька ударів ножем.Здобиччю було всього 200 доларів та куртка одного з убитих. Як встановило слідство, на гроші винуватець злочину купив горілку та наркотики. За словами свідків, чоловік постійно витрачав так зароблене. Слідство також встановило, що перед подвійним вбивством йому вдалося вкрасти 4 000 злотих в інших співвітчизників, поки ті були на роботі.Обвинувальний акт вже надійшов до Окружного суду в Любліні. 37-річний українець визнав свою провину, але відмовився від пояснень. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.

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