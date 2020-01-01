У Нововолинську – шоста смерть від ускладнень коронавірусу

За останню добу в Нововолинську методом ПЛР не підтвердили жодного випадку коронавірусної хвороби. Утім, на жаль, помер один хворий житель міста, який тривалий час лікувався у реанімаційному відділенні.Про це повідомляє пресслужба Нововолинської міськради.Станом на 11.00 год. 5 червня у Нововолинську зареєстрували 78 випадків захворювань на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 52 людини одужали. 6 випадків летальні.Наразі час в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ стаціонарно лікуються 14 громадян, хворих на коронавірус, з них 4 – жителі міста, 10 – іногородні: м. Володимир-Волинський – 2, Вол.-Волинський р-н – 4, Локачинський р-н – 1, Іваничівський р-н – 3.Один житель нашого міста, який має коронавірусну хворобу, лікується в обласній лікарні, а ще 15 отримують лікування амбулаторно.З підозрою в інфекційному відділенні лікується 5 хворих, з них 2 – жителі міста, 3 іногородні (Вол.-Волинський р-н – 2, Іваничівський р-н – 1). В реанімаційному відділенні 1 іногородній.Як стало відомо під час брифінгу у Волинській ОДА, померлий – 72- річний. Він мав супутні захворювання серцево-судинної системи. З 23 квітня перебував в лікарні в Нововолинську.