вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський рибпатруль знищив 30 кілометрів браконьєрських сіток. ФОТО

Волинський рибпатруль знищив 30 кілометрів браконьєрських сіток. ФОТО
4 червня знищили заборонені знаряддя та засоби лову, які вилучили інспектори Волинського рибпатруля у порушників, власники яких не встановили.

Про це повідомляє Волинський рибоохороний патруль.

Загалом утилізували 936 знарядь лову, серед яких переважну більшість складали сітки — 795. Окрім сітей, утилізовані також інші популярні знаряддя лову браконьєрів: 88 од. «ятерів», 27 од. «екранів» та 26 од. інших знарядь, серед яких: «косинки», «кловні», «ості», «підсаки». Загальна довжина сітних знарядь лову склала 30 км.

Останню утилізацію заборонених знарядь лову проводили 11 жовтня 2019 року. Тоді знищили 526 знарядь. Серед них: 417 од. сіток, 79 од. «екранів», 16 од. «ятерів», 4 од. «остей», 4 од. «кловні», 3 од. «павука», 2 од. «підсаки» та 1 од. «сани». Загальна довжина сітних знарядь склала 18 465 м.

«У результаті рибоохоронних заходів Волинський рибоохоронний патруль продовжує вилучати у порушників заборонені знаряддя лову. Усі вони зберігаються на складі конфіскованого майна до рішення суду як доказова база до адміністративних матеріалів. Також вилучаються і передаються на склад заборонені знаряддя, власників яких встановити не вдалося. Знищення таких знарядь проводиться в присутності комісії, до складу якої входять представники Волинського рибоохоронного патруля, Першого відділу державної виконавчої служби у місті Луцьку Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, департаменту фінансів Волинської ОДА та головного управління ДПС області», - повідомив начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.

Повідомляють, за використання заборонених знарядь лову (сітки без дозволу на промисел, електрострум, вогнепальна зброя тощо) передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Дана стаття передбачає накладення штрафу у розмірі від 340 грн до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних живих ресурсів.

Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Якщо ви помітили порушення - прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.

Волинський рибпатруль знищив 30 кілометрів браконьєрських сіток. ФОТО
Волинський рибпатруль знищив 30 кілометрів браконьєрських сіток. ФОТО
Волинський рибпатруль знищив 30 кілометрів браконьєрських сіток. ФОТО
Волинський рибпатруль знищив 30 кілометрів браконьєрських сіток. ФОТО
Волинський рибпатруль знищив 30 кілометрів браконьєрських сіток. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рибпатруль, Волинь, утилізація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі оновили парк атракціонів для дітей. ФОТО
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 6 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський рибпатруль знищив 30 кілометрів браконьєрських сіток. ФОТО
Сьогодні, 19:39
«Чи ніхто не нажився на епідемії»: Покровський вимагає аудиту витрат. ВІДЕО
Сьогодні, 19:25
У місті на Волині заборонили продаж алкоголю у нічний час
Сьогодні, 19:21
Схожі новини
Волинський рибпатруль спіймав «на гарячому» двох браконьєрів. ФОТО Волинський рибпатруль спіймав «на гарячому» двох браконьєрів. ФОТО
04 червень, 18:46
На Турійщині викрили двох чоловіків, які ловили рибу забороненим знаряддям. ФОТО На Турійщині викрили двох чоловіків, які ловили рибу забороненим знаряддям. ФОТО
26 травень, 12:40
Небайдужі волиняни здали браконьєра, який ловив рибу сіткою на Стиру у Жидичині. ФОТО Небайдужі волиняни здали браконьєра, який ловив рибу сіткою на Стиру у Жидичині. ФОТО
19 травень, 20:45
За тиждень на Волині браконьєри 78 разів порушували правила рибальства. ФОТО За тиждень на Волині браконьєри 78 разів порушували правила рибальства. ФОТО
13 травень, 05:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі оновили парк атракціонів для дітей. ФОТО
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 6 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинський рибпатруль знищив 30 кілометрів браконьєрських сіток. ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
«Чи ніхто не нажився на епідемії»: Покровський вимагає аудиту витрат. ВІДЕО
Сьогодні, 19:25
 0
У місті на Волині заборонили продаж алкоголю у нічний час
Сьогодні, 19:21
 0
Медіа
відео
1/8