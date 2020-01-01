Волинський рибпатруль знищив 30 кілометрів браконьєрських сіток. ФОТО





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Загалом утилізували 936 знарядь лову, серед яких переважну більшість складали сітки — 795. Окрім сітей, утилізовані також інші популярні знаряддя лову браконьєрів: 88 од. «ятерів», 27 од. «екранів» та 26 од. інших знарядь, серед яких: «косинки», «кловні», «ості», «підсаки». Загальна довжина сітних знарядь лову склала 30 км.



Останню утилізацію заборонених знарядь лову проводили 11 жовтня 2019 року. Тоді знищили 526 знарядь. Серед них: 417 од. сіток, 79 од. «екранів», 16 од. «ятерів», 4 од. «остей», 4 од. «кловні», 3 од. «павука», 2 од. «підсаки» та 1 од. «сани». Загальна довжина сітних знарядь склала 18 465 м.



«У результаті рибоохоронних заходів Волинський рибоохоронний патруль продовжує вилучати у порушників заборонені знаряддя лову. Усі вони зберігаються на складі конфіскованого майна до рішення суду як доказова база до адміністративних матеріалів. Також вилучаються і передаються на склад заборонені знаряддя, власників яких встановити не вдалося. Знищення таких знарядь проводиться в присутності комісії, до складу якої входять представники Волинського рибоохоронного патруля, Першого відділу державної виконавчої служби у місті Луцьку Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, департаменту фінансів Волинської ОДА та головного управління ДПС області», - повідомив начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.



Повідомляють, за використання заборонених знарядь лову (сітки без дозволу на промисел, електрострум, вогнепальна зброя тощо) передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Дана стаття передбачає накладення штрафу у розмірі від 340 грн до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних живих ресурсів.



Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Якщо ви помітили порушення - прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 червня знищили заборонені знаряддя та засоби лову, які вилучили інспектори Волинського рибпатруля у порушників, власники яких не встановили.Про це повідомляє Волинський рибоохороний патруль.Загалом утилізували 936 знарядь лову, серед яких переважну більшість складали сітки — 795. Окрім сітей, утилізовані також інші популярні знаряддя лову браконьєрів: 88 од. «ятерів», 27 од. «екранів» та 26 од. інших знарядь, серед яких: «косинки», «кловні», «ості», «підсаки». Загальна довжина сітних знарядь лову склала 30 км.Останню утилізацію заборонених знарядь лову проводили 11 жовтня 2019 року. Тоді знищили 526 знарядь. Серед них: 417 од. сіток, 79 од. «екранів», 16 од. «ятерів», 4 од. «остей», 4 од. «кловні», 3 од. «павука», 2 од. «підсаки» та 1 од. «сани». Загальна довжина сітних знарядь склала 18 465 м.«У результаті рибоохоронних заходів Волинський рибоохоронний патруль продовжує вилучати у порушників заборонені знаряддя лову. Усі вони зберігаються на складі конфіскованого майна до рішення суду як доказова база до адміністративних матеріалів. Також вилучаються і передаються на склад заборонені знаряддя, власників яких встановити не вдалося. Знищення таких знарядь проводиться в присутності комісії, до складу якої входять представники Волинського рибоохоронного патруля, Першого відділу державної виконавчої служби у місті Луцьку Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, департаменту фінансів Волинської ОДА та головного управління ДПС області», - повідомив начальник Управління Держрибагентства у Волинській областіПовідомляють, за використання заборонених знарядь лову (сітки без дозволу на промисел, електрострум, вогнепальна зброя тощо) передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Дана стаття передбачає накладення штрафу у розмірі від 340 грн до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних живих ресурсів.Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Якщо ви помітили порушення - прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства:

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