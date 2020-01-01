Через сміття не було протоку води: у Луцьку очистили русло Сапалаївки
Сьогодні, 13:01
У Луцьку 5 червня розпочалась загальноміська толока “Чистоліто — 2020”.
До прибирання міської території долучились заступник міського голови Костянтин Петрочук, радник міського голови Ігор Поліщук, працівники виконавчих органів Луцької міської ради, комунальних установ та організацій міста, йдеться на сайті мерії.
Захід розпочався з розчищення русла річки Сапалаївки в районі луцької дитячої залізниці.
“Фактично, річка засмітилася настільки, що немає протоку води. Будемо чистити та вивозити це сміття. Така толока відбувається ще на трьох локаціях нашого міста. Хочу подякувати усім підприємствам, установам та організаціям, що долучилися до цієї акції”, - розповів Ігор Поліщук.
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До прибирання міської території долучились заступник міського голови Костянтин Петрочук, радник міського голови Ігор Поліщук, працівники виконавчих органів Луцької міської ради, комунальних установ та організацій міста, йдеться на сайті мерії.
Захід розпочався з розчищення русла річки Сапалаївки в районі луцької дитячої залізниці.
“Фактично, річка засмітилася настільки, що немає протоку води. Будемо чистити та вивозити це сміття. Така толока відбувається ще на трьох локаціях нашого міста. Хочу подякувати усім підприємствам, установам та організаціям, що долучилися до цієї акції”, - розповів Ігор Поліщук.
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Коментарі 2
Певно то путін х мохнатіком річку засрали?
Правильно. Замість того щоб приймати важливі рішення для міста, замість того щоб знайти в бюджеті гроші комунальникам на дані роботи, вони самі взялись чистити. Ще б вулиці позамітали на камеру. Бо ж вибори.
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