Через сміття не було протоку води: у Луцьку очистили русло Сапалаївки





До прибирання міської території долучились заступник міського голови Костянтин Петрочук, радник міського голови Ігор Поліщук, працівники виконавчих органів Луцької міської ради, комунальних установ та організацій міста, йдеться на сайті мерії.



Захід розпочався з розчищення русла річки Сапалаївки в районі луцької дитячої залізниці.



“Фактично, річка засмітилася настільки, що немає протоку води. Будемо чистити та вивозити це сміття. Така толока відбувається ще на трьох локаціях нашого міста. Хочу подякувати усім підприємствам, установам та організаціям, що долучилися до цієї акції”, - розповів Ігор Поліщук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 5 червня розпочалась загальноміська толока “Чистоліто — 2020”.До прибирання міської території долучились заступник міського голови Костянтин Петрочук, радник міського голови Ігор Поліщук, працівники виконавчих органів Луцької міської ради, комунальних установ та організацій міста, йдеться на сайті мерії.Захід розпочався з розчищення русла річки Сапалаївки в районі луцької дитячої залізниці.“Фактично, річка засмітилася настільки, що немає протоку води. Будемо чистити та вивозити це сміття. Така толока відбувається ще на трьох локаціях нашого міста. Хочу подякувати усім підприємствам, установам та організаціям, що долучилися до цієї акції”, - розповів Ігор Поліщук.

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