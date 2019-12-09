На кордоні з Польщею затримали агресивного валютника з великою сумою грошей. ФОТО. ВІДЕО





Охоронці кордону завчасно отримали інформацію від співробітників СБУ про можливе незаконне переміщення валюти,



Тому, коли 4 червня ввечері в пункт пропуску «Краківець» мікроавтобусом на виїзд до Польщі заїхав українець, прикордонники Мостиського загону вже були напоготові для поглибленої перевірки. Однак водій почав поводився агресивно, навідріз відмовлявся надати свій транспортний засіб для огляду.



Після того, як 36-річного чоловіка вдалося вгамувати, прикордонники спільно з працівниками СБУ та Держмитслужби оглянули мікроавтобус. Згодом під сидінням водія правоохоронці знайшли близько 238 тис. польських злотих (за курсом НБУ - понад 1,5 млн. грн), які чоловік мав намір перемістити через кордон без відповідного декларування.



Виявлені кошти вилучили співробітники Галицької митниці. За злісну непокору законним вимогам прикордонників чоловік відповідатиме в суді.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні з Польщею у пункті пропуску «Краківець» прикордонники затримали агресивного «валютника», який віз чималу суму контрабандних коштів.Охоронці кордону завчасно отримали інформацію від співробітників СБУ про можливе незаконне переміщення валюти, інформує пресслужба Держприкордонної служби України.Тому, коли 4 червня ввечері в пункт пропуску «Краківець» мікроавтобусом на виїзд до Польщі заїхав українець, прикордонники Мостиського загону вже були напоготові для поглибленої перевірки. Однак водій почав поводився агресивно, навідріз відмовлявся надати свій транспортний засіб для огляду.Після того, як 36-річного чоловіка вдалося вгамувати, прикордонники спільно з працівниками СБУ та Держмитслужби оглянули мікроавтобус. Згодом під сидінням водія правоохоронці знайшли близько 238 тис. польських злотих (за курсом НБУ - понад 1,5 млн. грн), які чоловік мав намір перемістити через кордон без відповідного декларування.Виявлені кошти вилучили співробітники Галицької митниці. За злісну непокору законним вимогам прикордонників чоловік відповідатиме в суді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію