вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На кордоні з Польщею затримали агресивного валютника з великою сумою грошей. ФОТО. ВІДЕО

На кордоні з Польщею затримали агресивного валютника з великою сумою грошей. ФОТО. ВІДЕО
На кордоні з Польщею у пункті пропуску «Краківець» прикордонники затримали агресивного «валютника», який віз чималу суму контрабандних коштів.

Охоронці кордону завчасно отримали інформацію від співробітників СБУ про можливе незаконне переміщення валюти, інформує пресслужба Держприкордонної служби України.

Тому, коли 4 червня ввечері в пункт пропуску «Краківець» мікроавтобусом на виїзд до Польщі заїхав українець, прикордонники Мостиського загону вже були напоготові для поглибленої перевірки. Однак водій почав поводився агресивно, навідріз відмовлявся надати свій транспортний засіб для огляду.

Після того, як 36-річного чоловіка вдалося вгамувати, прикордонники спільно з працівниками СБУ та Держмитслужби оглянули мікроавтобус. Згодом під сидінням водія правоохоронці знайшли близько 238 тис. польських злотих (за курсом НБУ - понад 1,5 млн. грн), які чоловік мав намір перемістити через кордон без відповідного декларування.

Виявлені кошти вилучили співробітники Галицької митниці. За злісну непокору законним вимогам прикордонників чоловік відповідатиме в суді.



На кордоні з Польщею затримали агресивного валютника з великою сумою грошей. ФОТО. ВІДЕО
На кордоні з Польщею затримали агресивного валютника з великою сумою грошей. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кордон, валютник, прикордонники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смерть дитини у нелегальному дитсадку у Запоріжжі: суд арештував няню
Сьогодні, 14:10
Волинянин покинув місто, аби створили у селі успішний молочний бізнес. ФОТО
Сьогодні, 13:55
На кордоні з Польщею затримали агресивного валютника з великою сумою грошей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
На відбудову житла для погорільців у Рожищі потрібно 500 тисяч гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 13:35
Лучанка, яка втратила руку на роботі у Польщі, отримала протез
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
Понад 3 тонни наркотиків і 5 тисяч пігулок: прикордонники розповіли, де і коли в Україні «погоріли» найвинахідливіші наркоторговці Понад 3 тонни наркотиків і 5 тисяч пігулок: прикордонники розповіли, де і коли в Україні «погоріли» найвинахідливіші наркоторговці
01 травень, 20:45
Повідомили, скільки пунктів пропуску працюватиме на кордоні з Україною та як їх можна буде перетнути Повідомили, скільки пунктів пропуску працюватиме на кордоні з Україною та як їх можна буде перетнути
06 квітень, 17:26
З Білорусі через Волинь у вантажівці везли замасковану контрабанду З Білорусі через Волинь у вантажівці везли замасковану контрабанду
20 лютий, 09:12
Недовго музика грала: у пункті пропуску на Волині в чоловіка забрали музичні інструменти Недовго музика грала: у пункті пропуску на Волині в чоловіка забрали музичні інструменти
09 грудень, 2019, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смерть дитини у нелегальному дитсадку у Запоріжжі: суд арештував няню
Сьогодні, 14:10
 0
Волинянин покинув місто, аби створили у селі успішний молочний бізнес. ФОТО
Сьогодні, 13:55
 0
На кордоні з Польщею затримали агресивного валютника з великою сумою грошей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
 0
На відбудову житла для погорільців у Рожищі потрібно 500 тисяч гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 13:35
 0
Лучанка, яка втратила руку на роботі у Польщі, отримала протез
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8