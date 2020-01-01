На відбудову житла для погорільців у Рожищі потрібно 500 тисяч гривень. ВІДЕО





Зі слів волонтерки Ірини Ющук, яка допомагає родинам погорільців, на будівництво потрібно 500 тисяч гривень, - пише



Нагадаємо,



Нині на місці, де стояв гуртожиток тривають ремонтні роботи. А волонтери допомагають власниками одинадцяти згорілих квартир відбудувати помешкання.



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"У людей знищено все. Треба і сантехніку, електрику, покрівлю. Усе від нуля будувати. Потреб є досить багато", - каже Ірина Ющук.



Зі слів волонтерки, на згарищі у шести квартирах стіни перевірятимуть на міцність, нині зачищають їх від штукатурки. П’ять квартир довелося розібрали повністю. Деякі з погорільців нині живуть у будинку навпроти згарища. Інші - у родичів.



"Були порожні квартири, то нам тут дозволили пожити. Люди допомагають. Побутову хімію, мило, багато хто відгукуються. Забезпечили нас одягом, навіть продуктами", - говорить заступниця голови ОСББ Оксана Ткачук.



Районна та місцева влада виділили погорільцям матеріальну допомогу.



"Із місцевого бюджету виділили 370 тисяч, з районного по 10 тисяч на кожну сім’ю", - каже голова ОСББ Наталія Колбун.



Зі слів волонтерки Ірини Ющук нині погорільцям допомагають благодійники. 500 тисяч гривень – це ціна на зведення стін і даху.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 сімей, які через пожежу у колишньому гуртожитку в місті Рожище лишилися без даху над головою, вже розібрали згарище. Нині шукають гроші на відбудову житла.Зі слів волонтерки, яка допомагає родинам погорільців, на будівництво потрібно 500 тисяч гривень, - пише Суспільне Нагадаємо, 18 травня у місті Рожище трапилася пожежа у приміщенні колишнього гуртожитку фабрики "Динамо" . В гуртожитку жили 33 людини, серед них – 7 малолітніх дітей. Через пожежу люди лишилися без даху над головою.Нині на місці, де стояв гуртожиток тривають ремонтні роботи. А волонтери допомагають власниками одинадцяти згорілих квартир відбудувати помешкання."У людей знищено все. Треба і сантехніку, електрику, покрівлю. Усе від нуля будувати. Потреб є досить багато", - каже Ірина Ющук.Зі слів волонтерки, на згарищі у шести квартирах стіни перевірятимуть на міцність, нині зачищають їх від штукатурки. П’ять квартир довелося розібрали повністю. Деякі з погорільців нині живуть у будинку навпроти згарища. Інші - у родичів."Були порожні квартири, то нам тут дозволили пожити. Люди допомагають. Побутову хімію, мило, багато хто відгукуються. Забезпечили нас одягом, навіть продуктами", - говорить заступниця голови ОСББ Оксана Ткачук.Районна та місцева влада виділили погорільцям матеріальну допомогу."Із місцевого бюджету виділили 370 тисяч, з районного по 10 тисяч на кожну сім’ю", - каже голова ОСББ Наталія Колбун.Зі слів волонтерки Ірини Ющук нині погорільцям допомагають благодійники. 500 тисяч гривень – це ціна на зведення стін і даху.

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