На відбудову житла для погорільців у Рожищі потрібно 500 тисяч гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 13:35
11 сімей, які через пожежу у колишньому гуртожитку в місті Рожище лишилися без даху над головою, вже розібрали згарище. Нині шукають гроші на відбудову житла.
Зі слів волонтерки Ірини Ющук, яка допомагає родинам погорільців, на будівництво потрібно 500 тисяч гривень, - пише Суспільне.
Нагадаємо, 18 травня у місті Рожище трапилася пожежа у приміщенні колишнього гуртожитку фабрики "Динамо". В гуртожитку жили 33 людини, серед них – 7 малолітніх дітей. Через пожежу люди лишилися без даху над головою.
Нині на місці, де стояв гуртожиток тривають ремонтні роботи. А волонтери допомагають власниками одинадцяти згорілих квартир відбудувати помешкання.
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"У людей знищено все. Треба і сантехніку, електрику, покрівлю. Усе від нуля будувати. Потреб є досить багато", - каже Ірина Ющук.
Зі слів волонтерки, на згарищі у шести квартирах стіни перевірятимуть на міцність, нині зачищають їх від штукатурки. П’ять квартир довелося розібрали повністю. Деякі з погорільців нині живуть у будинку навпроти згарища. Інші - у родичів.
"Були порожні квартири, то нам тут дозволили пожити. Люди допомагають. Побутову хімію, мило, багато хто відгукуються. Забезпечили нас одягом, навіть продуктами", - говорить заступниця голови ОСББ Оксана Ткачук.
Районна та місцева влада виділили погорільцям матеріальну допомогу.
"Із місцевого бюджету виділили 370 тисяч, з районного по 10 тисяч на кожну сім’ю", - каже голова ОСББ Наталія Колбун.
Зі слів волонтерки Ірини Ющук нині погорільцям допомагають благодійники. 500 тисяч гривень – це ціна на зведення стін і даху.
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Зі слів волонтерки Ірини Ющук, яка допомагає родинам погорільців, на будівництво потрібно 500 тисяч гривень, - пише Суспільне.
Нагадаємо, 18 травня у місті Рожище трапилася пожежа у приміщенні колишнього гуртожитку фабрики "Динамо". В гуртожитку жили 33 людини, серед них – 7 малолітніх дітей. Через пожежу люди лишилися без даху над головою.
Нині на місці, де стояв гуртожиток тривають ремонтні роботи. А волонтери допомагають власниками одинадцяти згорілих квартир відбудувати помешкання.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Масштабна пожежа у Рожищі: гуртожиток, що згорів ущент, почали відбудовувати. ФОТО
"У людей знищено все. Треба і сантехніку, електрику, покрівлю. Усе від нуля будувати. Потреб є досить багато", - каже Ірина Ющук.
Зі слів волонтерки, на згарищі у шести квартирах стіни перевірятимуть на міцність, нині зачищають їх від штукатурки. П’ять квартир довелося розібрали повністю. Деякі з погорільців нині живуть у будинку навпроти згарища. Інші - у родичів.
"Були порожні квартири, то нам тут дозволили пожити. Люди допомагають. Побутову хімію, мило, багато хто відгукуються. Забезпечили нас одягом, навіть продуктами", - говорить заступниця голови ОСББ Оксана Ткачук.
Районна та місцева влада виділили погорільцям матеріальну допомогу.
"Із місцевого бюджету виділили 370 тисяч, з районного по 10 тисяч на кожну сім’ю", - каже голова ОСББ Наталія Колбун.
Зі слів волонтерки Ірини Ющук нині погорільцям допомагають благодійники. 500 тисяч гривень – це ціна на зведення стін і даху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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